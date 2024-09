Las confesiones de la madre de Menjívar: El día que el portero de Olimpia pensó en dejar el fútbol y por qué no va a sus partidos

“Mi hija estaba un poco celosa y por eso siempre peleaban. Incluso ahora, él es un hijo que nunca me contesta cuando lo regaño, prefiere salir, reír o no decir nada”, cuenta.

Aunque ella no tiene reparos en decir que Edrick “es el más consentido” de sus vástagos porque con él tiene “algo en común”, eso no significa que el hoy guardarredes del León esquivara los fajazos.

“Una vez lo castigué porque en lugar de hacer su tarea se fue a jugar fútbol; yo era una madre bien dura con ellos”, rememora previo a trasladarse al día en que Edrick Eduardo abandonó la isla en busca de cumplir su sueño. Originalmente llegó para probarse en Motagua, pero el destino quiso que recalara y triunfara en Olimpia.

“No recuerdo si se fue en ferry o avión... del dolor yo ni siquiera podía verlo y decirle adiós. Era bien duro soltar a mi hijo. Ese día lloré. Mi mamá me decía que no le dejara ir porque en la capital mataban gente a cada rato”, comparte al revivir la partida de aquel bachiller en Ciencias y Letras.

Ese día el joven emprendió una ruta en busca de su anhelo de ser futbolista profesional, pero esa ilusión estuvo a punto de verse apagada. “Hubo un tiempo que me dijo: ‘Ya no voy a seguir acá porque no miro que me vayan a subir a primera, voy a regresar a Roatán a buscar trabajo’. Pero, como yo he sido una madre estricta, le dije: Mire, usted dijo que quiere jugar fútbol, así que quédese allá”, confiesa.