Liga Hondubet

Olancho vs Choloma abren la jornada 16 de la Liga Hondubet que arde por liguilla y la permanencia

La Liga Nacional no se detiene y esta noche sigue la acción en su jornada 16 que se pone en marcha en el Juan Ramón Brevé.

INICIA 7:30 PM
Olancho FC
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CD Choloma
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  • Olancho vs Choloma abren la jornada 16 de la Liga Hondubet que arde por liguilla y la permanencia
2026-04-04

El torneo Clausura de la Liga Nacional se pone en marcha noche en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde la jornada 16 entra en acción de la ciudad de Juticalpa, con el juego entre Olancho vs Choloma.

El técnico Jhon Jairo López y sus dirigidos un triunfo que les permita escalar al cuarto lugar y así seguir con opciones claras e estar en la liguilla.

Olancho FC sorprende con su bonito gesto al Choloma previo a enfrentarlo en la jornada 16 de la Liga Nacional

Después de dos partidos sin conocer la victoria, un empate ante Olimpia y una derrota ante UPNFM, el conjunto pampero está obligado en casa a un triunfo.

Por su parte, el Choloma llega inspirado tras su triunfo ante Platense a mitad de semana que los tiene en el penúltimo lugar en la clasificación, pero con la pelea clara por la permanencia.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

Cabe recordar que en el duelo de ida entre estos dos equipos, el triunfo fue para el Olancho, quienes vencieron por la mínima a los maquileros.

El encuentro está programado a las 7:30 de la noche, donde el duelo estará siendo dirigido por el árbitro Jefferson Escobar.

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