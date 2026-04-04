Olancho vs Choloma abren la jornada 16 de la Liga Hondubet que arde por liguilla y la permanencia

Después de dos partidos sin conocer la victoria, un empate ante Olimpia y una derrota ante UPNFM, el conjunto pampero está obligado en casa a un triunfo.Por su parte, el Choloma llega inspirado tras su triunfo ante Platense a mitad de semana que los tiene en el penúltimo lugar en la clasificación, pero con la pelea clara por la permanencia.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES</a></b>Cabe recordar que en el duelo de ida entre estos dos equipos, el triunfo fue para el Olancho, quienes vencieron por la mínima a los maquileros.El encuentro está programado a las 7:30 de la noche, donde el duelo estará siendo dirigido por el árbitro Jefferson Escobar.