Olancho vs Choloma abren la jornada 16 de la Liga Hondubet que arde por liguilla y la permanencia

El técnico Jhon Jairo López y sus dirigidos un triunfo que les permita escalar al cuarto lugar y así seguir con opciones claras e estar en la liguilla.

El torneo Clausura de la Liga Nacional se pone en marcha noche en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas , donde la jornada 16 entra en acción de la ciudad de Juticalpa, con el juego entre Olancho vs Choloma.

Después de dos partidos sin conocer la victoria, un empate ante Olimpia y una derrota ante UPNFM, el conjunto pampero está obligado en casa a un triunfo.

Por su parte, el Choloma llega inspirado tras su triunfo ante Platense a mitad de semana que los tiene en el penúltimo lugar en la clasificación, pero con la pelea clara por la permanencia.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

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Cabe recordar que en el duelo de ida entre estos dos equipos, el triunfo fue para el Olancho, quienes vencieron por la mínima a los maquileros.

El encuentro está programado a las 7:30 de la noche, donde el duelo estará siendo dirigido por el árbitro Jefferson Escobar.