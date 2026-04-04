Olancho FC apagó la chispa que tuvo Choloma en el Juan Ramón Brevé y castigó a los maquileros en la jornada 16

El encuentro arrancó con sorpresa, ya que fueron los maquileros quienes golpearon primero. Al minuto 14, un pelotazo largo encontró al paraguayo Enrique Borja , quien controló con categoría, se sacudió la marca de Nelson Muñoz y definió con un remate cruzado imposible para Harold Fonseca , silenciando momentáneamente a la afición local.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras levantó el telón de la jornada 16 con un partido vibrante en Juticalpa, donde Olancho FC mostró carácter para remontar e imponerse 3-1 sobre Choloma en un duelo movido.

Sin embargo, la reacción de los Potros no tardó en llegar. Al 24’, Aarón Cabrera tomó el balón, se quitó con un gran recorte a Jonathan Córdova y sacó un potente disparo que, tras un leve desvío, dejó sin opciones al guardameta Mariano Pineda para el 1-1.

Olancho FC creció en confianza y antes del descanso logró darle vuelta al marcador. Al minuto 37, en un contragolpe letal, nuevamente Cabrera fue protagonista al meterse al área y quedar mano a mano con Pineda. El portero logró rechazar, pero dejó el rebote servido para Marlon 'Machuca' Ramírez, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para el 2-1.

En la segunda mitad, los locales mantuvieron el control del partido y terminaron de sentenciar la historia al minuto 58. Carlos Argueta desbordó y sirvió un balón preciso para Jorlián Sánchez, quien apareció en el segundo poste para empujar el esférico con el arco prácticamente a su merced y decretar el 3-1 definitivo.

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Un minuto después, el encuentro vivió su única intervención del FVS. El técnico de Choloma, Carlos “Chato” Padilla, solicitó la revisión por una supuesta mano dentro del área. Tras el análisis, el árbitro Jefferson Escobar determinó que, por la circunstancia de la jugada, la acción no era sancionable, manteniendo la decisión inicial.