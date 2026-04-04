Olancho FC apagó la chispa que tuvo Choloma en el Juan Ramón Brevé y castigó a los maquileros en la jornada 16

El <b>Torneo Clausura 2026 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras </b>levantó el telón de la jornada 16 con un partido vibrante en Juticalpa, donde <b>Olancho FC </b>mostró carácter para remontar e imponerse 3-1 sobre <b>Choloma </b>en un duelo movido.El encuentro arrancó con sorpresa, ya que fueron los maquileros quienes golpearon primero. Al minuto 14, un pelotazo largo encontró al paraguayo <b>Enrique Borja</b>, quien controló con categoría, se sacudió la marca de <b>Nelson Muñoz </b>y definió con un remate cruzado imposible para <b>Harold Fonseca</b>, silenciando momentáneamente a la afición local.