Contundente aviso del técnico del Pachuca previo al duelo ante Motagua: “El objetivo es pasar la serie, mis futbolistas van a poner todo”

“El primer partido no fue sencillo, tuvimos oportunidades de ganar, pero ellos también nos llegaron. Defensivamente, hicimos un buen partido, pero debemos mejorar nuestras opciones ofensivas, corregir errores si queremos avanzar”, manifestó.

“El objetivo de los jugadores no tiene que ser otro que pasar la serie, la máxima para este club. Conociendo a mis futbolistas van a poner todo para sortear la llave”, reconoció el estratega.

Agregó que recuperaron a Romario Ibarra, pero en el caso de Paulino se encuentra en retroceso de otra lesión. Se trató de un golpe posterior del muslo.

- ¿Concacaf o Liga MX? -

Respecto a darle prioridad a los partidos nacionales o competencias internacionales, declaró que “poner nuestra cabeza el día de mañana es lo más importante y después pensaremos en el partido de Pumas”.

Considera que hubo circunstancias complicadas en el duelo de ida, pero lo afrontarán de la mejor manera para enfrentar al rival.

“No sabría medir, generalmente analizo para ver la afectación de distintos panoramas. No me puse a analizar lo de Motagua si está habituado o no al tiempo de Pachuca. Condiciones igualitarias para los dos y deberemos sortear la eliminatoria”, sostuvo.

El secreto para conseguir el pase a los cuartos de final, dijo el técnico, será imponer condiciones en el terreno de juego.