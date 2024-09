La contundente respuesta de Tilguath sobre su futuro tras nueva derrota de Génesis: “Sería un cobarde”

El Génesis sumó su quinta derrota en el torneo Apertura 2024 y la crisis es una realidad. Son últimos en la tabla con apenas cinco puntos en ocho partidos disputados. Reynaldo Tilguath habló sobre la nueva derrota de su equipo 2-1 ante Marathón en el estadio Carlos Miranda y una vez más fue preguntado sobre su futuro.

En el pasado partido ante Motagua, Tilguath dijo que la directiva era quien tenía que tomar una decisión, pero ahora afirma que será un cobarde abandonar al grupo.

La conferencia de prensa de Tilguath, entrenador del Génesis

Sobre la derrota ante Marathón No me deja muy contento, creo que el equipo mereció, pero en el fútbol no es de merecer, por eso se llama fútbol, porque tienes que hacer goles, Marathón hizo dos goles y al final se lleva los tres puntos, pero nada que recriminarles a los jugadores, más bien felicitarlos, espero que de ahora en adelante esa sea la actitud para afrontar los compromisos que se vienen. Sacar la calle Hay que sacar el barrio, la picardía en el buen sentido, hay jugadas que las tienes que cortar como lo hacían los de Marathón, eso es lo que le hace falta al jugador de Génesis, sacar el barrio cuando se tiene que sacar, la calle. Los muchachos están mal porque se perdió, hubiese querido que me sometieran y llevarme los tres puntos. No fue así. Hay que ver cómo recomponemos estas cosas para poder empezar a sumar. Su futuro Ya eso es una decisión de la directiva, lo que tengo que hacer yo es trabajar porque la verdad es que no voy a poner excusas, sería un mediocre si pongo excusas, aquí es de reconocer que un equipo hizo dos goles y nosotros uno, no nos ajusta jugar bien, el jugar bien no representa que vayas a ganar, hay partidos que juegas bien y ganas, hay otros que juegas bien y pierdes, y hay partidos que juegas muy mal y los ganas. Hoy no le puede recriminar nada a los jugadores, lo dieron todo, no nos estamos encontrando con ese segundo gol.

¿Jugadores sin ritmo? El jugador que dice que no tengo ritmo, es excusa que pone, Hilder Colón tenía cuatro partidos de no jugar, Franklin Yanes viene de casi un mes de estar parado y fueron los dos mejores jugadores que tuvimos nosotros. No digo que los demás no jugaron bien. Moreira hizo el gol, muy bien, pero yo digo que a veces equivocamos los caminos, tomamos malas decisiones. Partido ante Juticalpa Tienes que llegar mejor, en algún momento tienes que ganar, el partido del sábado encierra muchas cosas, porque lo ganas y lo pasas, Juticalpa perdió, a los muchachos hay que recuperarlos bien, escoger un buen 11 e ir a Olancho a buscar puntuar. Hoy un punto te sirve y si te traes tres pues sacaste oro.