Copa Centroamericana 2023: ¿Qué necesita Motagua ante el CAI de Panamá para clasificar a las semifinales?

Los azules del Motagua fallaron en casa. El equipo del argentino César Vigevani desaprovechó la localía y no pasó de un molesto empate (1-1) en el estadio Nacional contra el aguerrido CAI.

Si al final de los 90’ reglamentarios existe otro empate 1-1, el juego se definirá desde los lanzamientos de penal y es el único resultado que obligaría a que el clasificado se defina desde esa instancia.

Las otras llaves de cuartos de final las disputan Alajuelense vs Cartaginés, Herediana vs Comunicaciones y Saprissa vs Real Estelí, este último cruce de donde saldrá el rival ya sea de Motagua o CAI.