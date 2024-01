¿Qué está pasando en el Vida? Héctor Vargas exhibe la crisis y su futuro: salarios atrasados truncan pretemporada

El técnico de los cocoteros está más afuera que adentro de la entidad roja. DIEZ conoció que este miércoles es clave para conocer su continuidad ya que finalmente hablará con el presidente Cruz en una reunión donde saldrá a relucir el presupuesto para fichajes y una resolución para la deuda salarial.

“En septiembre tuvimos problema con tema de pago, le consulté al presidente porque era un tema administrativo ya que faltaba pagarle a un 20% de la planilla, en octubre y noviembre no se pagó, hoy no han pagado, es un tema complicado de manejar. La venta de Luis Palma no sé en qué terminó, entonces hasta hoy estoy hablando con varios futbolistas, pero están esperando que les paguen. No puedo arrancar la pretemporada porque los jugadores no tienen ni para viajar, sería cruel de mi parte decirles vengan, yo estoy en mi casa en San Pedro Sula esperando el tema del pago y luego hablar con el presidente”, comentó el martes el estratega argentino en el programa radial Deporte al Instante.

Y agregó: “Yo quiero competir, me gusta la gente que intenta competir, que se propone lograr cosas, me gusta prepararme para competir, pero en 15 días empieza el torneo. Los tiempos son demasiado cortos, varios muchachos me han llamado, le he ayudado a algunos porque las cosas no estaban como queríamos, ahora el tiempo de trabajo es corto, así que tenemos que hablar porque ya tenemos días perdidos de trabajo”.