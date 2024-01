Cristian Cálix habla de su pasado en Marathón y revela por qué llegó al Real España: “Cada quien tiene el derecho de decir lo que quiera”

Cálix contó cómo se dio el fichaje por la máquina, revela la situación de las lesiones y responde si hay o no presión por ganar títulos con el cuadro sampedrano. ¿Por cuánto tiempo firmó?

- ENTREVISTA CON DIEZ -

¿Cómo te sentís? Se viene el debut con Real España

Muy contento de poder estar acá en la realeza, muy feliz por esta nueva oportunidad que me ha presentado el fútbol y con toda la alegría y emoción de poder hacer el primer amistoso.

¿Cómo se ha preparado en la pretemporada?

Los tiempos en diciembre son cortos, estamos a 15 días de empezar el torneo, nos estamos preparando de la mejor manera y las cargas se han manejado de la mejor manera.

¿Cómo se dio el fichaje por Real España?

Agradecido con el presidente Elías Burbara, porque él siempre ha querido abrir las puertas en el equipo, ahora se dio la oportunidad y estoy feliz de que el fútbol me dé otra oportunidad.

Su pasado fue en Marathón, ¿pasó por su mente fichar por Real España?

Anteriormente, estaba en Marathón, pero ahora estoy contento de estar acá en Real España y voy a darlo todo por el Real España.

¿Sentirá alguna incomodidad en su visita al Yankel Rosenthal?

No sé, todo mundo tiene la libertad de expresión, cada quien tiene el derecho de decir lo que quiera, ahora estoy en Real España y daré lo mejor de mí para Real España.

¿Por qué Real España, habían otras ofertas?

Para ser sincero, sí. Obviamente, uno como jugador quiere crecer, ojalá que Real España sea la puerta para algo grande en mi carrera.

LEA TAMBIÉN: Confirmado: Motagua oficializa fichaje extranjero y firma a Héctor Castellanos como nuevo refuerzo de cara al Clausura

Real España pasa por una de sus peores sequías, ¿cómo lo toma?

Los últimos torneos no han sido buenos para Real España, pero la directiva está haciendo el esfuerzo de contratar para cambiar las situaciones de este tipo.

¿Cómo ves a Real España para pelear el campeonato?

Muy bien, hemos armado un buen equipo, no me gusta decir mucho, pero lo que se podría hacer es demostrarlo en la cancha y ojalá que podamos conseguir cosas importantes.

¿Miguel Falero le ha dicho que será titular?

Sí, el profesor habla con cada uno de los jugadores. Nos transmite su idea de juego a cada uno y es para bien del equipo.

¿Se sentirá bien futbolísticamente en el Real España?

Sí, porque hay buenos jugadores y hemos conformado un buen equipo, siento el positivismo que vamos a conseguir cosas importantes.

¿Hay presión por ser campeón?

Estar en un equipo grande, es lo que te exigen: ser campeón, ese es el objetivo del Real España.

Se habla mucho de las lesiones que te han apartado del mejor nivel, ¿qué ha pasado con ello?

No es un secreto, he tenido la mala suerte de que no me han respetado las lesiones, creo que es parte de la vida, del fútbol y aquí estamos con la cabeza en alto, ningún jugador quiere lesionarse.