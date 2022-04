Cuatro puntos y un gol: El flojo cierre del Olimpia con Pablo Lavallén en la recta final del torneo Clausura 2022

Y agrega: “Hay partidos que no se le han dado los resultados por imprecisión de sus delanteros y aunque los rote: Arboleda, Eddie, Bengtson, Chirinos, no siempre tienen la certeza que las cosas se les den”.

Por su parte, Reinaldo Tilguath, ex volante del club y entrenador hondureño, es claro y directo que desaprovecharon asegurar el primer lugar.

“El partido de ayer no fue muy bueno y uno entiende a los aficionados y tienen duda que el equipo pueda ser campeón, pero los que conocen al club saben que en la liguilla es totalmente diferente. La historia de Olimpia te dice que debes jugar bien y ganar, pero no se vio y prácticamente entregaste el primer lugar”.

Además extraña ciertos aspectos. “No sé que pasa que ayer no vi en el banco a Eddie (Hernández), Jerry (Bengtson), no sé si están lesionados y solo Yustin se le han generado opciones, pero Argueta tapó todo. No es normal la falta de gol y cuando Pedro llegó tenía una buena cantidad de gol y ahora se bajó la cuota de gol”.

Tilguath no descarta que los merengues mejores y peleen por la corona. “La idea de él es más fútbol elaborado, posiciones más largas y cambiar la idea es muy difícil, pero Olimpia tiene futbolistas que al final van a captar la idea y se verá un grupo diferente”.