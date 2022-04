Pablo Lavallén, triste en conferencia tras su expulsión: “Sufrimos una pérdida familiar y eso hace que no esté tan cabal en el banco”

- LA CONFERENCIA -

Triunfo con un jugador menos

“Uno sabe que cuando en esté club se debe aspirar a ir por todo aun cuando estás en desventaja. No es fácil jugar con un hombre menos ante un equipo que juega bien al fútbol como lo es el Vida. Sabíamos que debíamos esperar nuestro momento, no desesperarnos, es un poco de lo que hablamos en el primer tiempo. Intentamos cambiar algunas características de los jugadores, la de Cristian Altamirano y José Mario Pinto, que son jugadores de más 1 vs 1 y no de tanta tenencia. Sabíamos que debíamos tener más la pelota cuando la obtuviéramos porque al estar con uno menos, nos presionan rápido y se puede perder. Edwin Rodríguez (entró de cambió) nos dio esa pausa, esa conducción que junta dos o tres jugadores rivales que hace crear espacios, lo mismo Boniek y Jorge Álvarez. Optamos por ese plan, lo llevaron a cabo bien y por eso se terminó dando el resultado. Es mérito de los futbolistas, uno siempre piensa cómo puede llegar a desarrollarse el partido al medio tiempo, pero después la capacidad es de los jugadores.

El plan era tener más control de balón en la mitad de la cancha, habíamos apostado por tener más desequilibrio por las bandas que, antes de la expulsión, se estaba dando y sacábamos rédito. En la segunda mitad ese plan ya no serviría. Con la entrada de Michaell Chirinos y Arboleda se vinieron los goles. Los muchachos trabajaron bien, ellos fueron los artífices de la victoria. A veces los cuerpos técnicos pensamos cómo pueden ser las cosas e intentamos darle una forma, pero es mérito de los 11 que iniciaron el partido y los cinco que entraron en el segundo tiempo”.

¿Qué sucedió para que lo expulsaron?

“Eso tendría que preguntárselo al árbitro. Yo simplemente protesto cuando veo una diferencia desde lo reglamentario. Hay una acción de juego muy clara, que es una infracción a Maylor Nuñez, sin disputa del balón - lo quiero aclarar - por detrás, que es juego brusco grave. Así está catalogado, al menos así me lo enseñaron a mí en el curso de técnico cuando nos dan las reglas del arbitraje, entonces uno las estudia y sabe que cuando hay una falta así es, más de la forma de la que se tiró porque una cosa es tirarle la camisa o un empujoncito, en el reglamento FIFA es juego brusco grave.

La expulsión de Maylor está bien porque es una agresión. Merece la roja, pero me parece que (el árbitro) tuvo tiempo para pensar qué cobrar ya que se paró el juego y no fue una tarjeta impulsiva, sino que se tomó unos minutos para analizar. Esa jugada era expulsión, no sé cuál será el reglamento paralelo, si es que lo hay. Yo por lo que me enseñaron ambas eran rojas”.