David Patiño dice que Salazar es el mejor portero de la Liga Nacional y advierte a Olimpia: "vamos a ser intensos"

También aseveró los cambios que hizo en el segundo tiempo para mejorar futbolísticamente, lanza advertencia al Olimpia y respondió si el Estadio Morazán es opción para jugar semifinales de ida.

CONFERENCIA DE PRENSA

Clasificado a semifinales: "Muy orgulloso del grupo, de los jugadores que se han comprometido desde el primer día que llegué a trabajar, a ser humildes, profesionales y es un premio a todo ese trabajo y gran disposición, le quiero dar todo el mérito a los jugadores, porque no es desconocido que ha sido difícil todo el año, hemos tenido situaciones en contra, pero el equipo se ha mantenido estable. Y hoy estábamos con esa oportunidad contra un gran rival, afortunadamente no nos hizo gol, situaciones que no pudieron completar, el destino ya estaba descrito, me voy feliz por el equipo, por la institución que se merecen todo".

¿Cómo hizo en el segundo tiempo para corregir? "Fue un primer tiempo donde ellos generaron situaciones de gol claras y no las metieron, fue el poste, error de ellos, algún defensor, así es el juego. Al final, la contundencia en las áreas es lo que define. En el segundo tiempo hicimos cambios de formación, establecimos nuevos marcos de referencia para los jugadores y se les complicó más a Marathón. Por ahí tuvimos un par, pero es un gran mérito de los muchachos, ha sido una serie difícil, la semifinal es el tercer objetivo que nos habíamos trazado, esto es mérito de los jugadores.

¿Ante Olimpia en San Pedro Sula? "Me gusta venir a San Pedro Sula, las canchas son mejores, pero Olanchito nos ha abrazado todo el torneo. Pero talvez para efectos de economía es mejor venir aquí, pero ya veremos, lo vamos a considerar todos los puntos, trataremos de llegar a un consenso".