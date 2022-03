Denovan Torres denuncia persecución arbitral contra Marathón: “Se pueden equivocar dos veces, pero cuatro seguidas no es normal”

Marathón ha tenido una serie de jornadas tétricas donde no han podido sumar y uno de sus referentes salió al paso para explicar lo que sucede en el entorno de los ‘panzas verdes’.

Sobre su determinación en el segundo penal aseguró: “Fue una decisión de grupo, como plantel estamos unidos y eso se habló después que Matamoros se equivocara así. Como equipo no pienso que le hayamos faltado el respeto a nadie, son cuestiones que pasan en campo”.

En palabras de Denovan Torres en una breve entrevista con DIEZ , comenzó diciendo que: “Se pueden aceptar estas cosas una vez, dos, pero cuatro veces seguidas no es normal”.

El 25 de los sampedranos considera que el arbitraje ha jugado un factor importante en los malos resultados que ha tenido su equipo. “No es por justificar, pero en los últimos cuatro partidos han influido las decisiones arbitrales. No pueden equivocarse de esa manera con nosotros”, comentó.

En protesta, el meta no hizo el menor esfuerzo para evitar atajar el penal que le dio el triunfo a Motagua, decisión que fue tomada en conjunto con sus compañeros en el terreno de juego.

Muchos comentarios se dieron después del juego en referencia a la postura que adoptó el guardavallas, entre ellas la del jugador de la Selección Nacional y del CF Montreal, Romell Quioto que mencionó: “Pena dan, por eso no avanzan”.

“La verdad que no sabía hasta ahora que me dice me entero, a él y a su equipo solo le deseo éxitos”, respondió con tranquilidad el campeón con Marathón en 2018.

Y finalizó enviando un mensaje al entrenador uruguayo, “Tato” García. “Todo el grupo lo respaldamos y el fin de semana solo vale sumar de tres”.

Marathón ha consumado cuatro derrotas seguidas y el domingo se enfrentan a la UPNFM en el cierre de la primera vuelta del campeonato, están obligados a ganar para no quedarse rezagados de primeros puesto del clasificatorio.