Devron García avisa a los escoltas del Real España: “Depende de nosotros el primer lugar, no de nadie más”

Real España se reporta listo para el inicio de la segunda vuelta, donde se vienen enfrentamientos duros, sus dos visitas a la capital Tegucigalpa ante Motagua, y Olimpia, así como el derbi sampedrano ante Marathón.

Ante ello el plantel aurinegro no se fía y pasa la página luego de sus dos últimos juegos donde empató ante Victoria y perdió en el cierre de la primera vuelta contra Lobos en Choluteca.

El día sábado los de Jeustin Campos jugarán su duelo correspondiente a la fecha 10 ante Real Sociedad, y aunque los visitantes no pasan un buen momento, la máquina no puede confiarse y saldrá con sus mejores armas para quedarse el triunfo y no ceder puntos que le permitan a sus perseguidores quitarle el liderato.

Este día en conferencia de prensa Devron García habló sobre el rendimiento del equipo en la primera vuelta y cómo encararán los nueve partidos que restantes de las vueltas regulares.

¿Como visualizan este partido y a falta de 14 días para el partido contra Guayana Francesa y Jamaica, también esperando la convocatoria a la selección?

Si sabemos que va a ser un partido complicado contra Real Sociedad, viene de perder y está abajo en la tabla, le urge sumar, y el grupo está bien, hemos entrenado de la mejor manera, ahora falta afinar detalles para el partido del sábado, que sabemos que es un partido complicado, pero primeramente Dios sumemos de tres.

En cuanto a la otra pregunta, sí sabemos que ya está la vuelta de la esquina los partidos ante Guayana y Jamaica, primero estoy aquí con Real España, y confiar que pueda estar en esa lista, sabemos que son dos partidos importantes para el país que nos da la clasificación.