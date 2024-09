Día, estadios y horarios confirmados: Así se va a disputar la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras

La acciones se trasladarán a San Pedro Sula, donde la Máquina de Real España enfrentará a Real Sociedad que sigue sin levantar cabeza, y que pone a Héctor Vargas en la mira no solo por su pasado aurinegro, sino por sus malos resultados que desencadenaría su destitución como DT de los aceiteros.

La segunda ronda del torneo doméstico promete espectáculos tanto en la parte alta, como la lucha en no quedar con pocos puntos de cara al Clausura 2025, donde un club tendrá que despedirse de la primera división.

Y el partido de cerrará la actividad, será el derbi de Olanchano, Juticalpa vs Olancho FC. Dos equipos necesitados de puntos y que marca el regreso de Ramón Maradiaga a primera división, en esta ocasión dirigiendo a los Potros que también quieren la revancha en este partido, luego de que en el primer enfrentamiento entre ambos, los de Araújo se llevaron el triunfo.

Sábado 28 septiembre 2024

UPNFM vs Motagua - 5:15 PM - Estadio Emilio Williams de Choluteca

Real España vs Real Sociedad - 7:30 pm - Estadio Morazán de San Pedro Sula

Domingo 29 septiembre de 2024

Victoria vs Marathón - 3:00 pm - Estadio Ceibeño

Olimpia vs Genesis - 5:15 pm - Estadio Nacional de Tegucigalpa

Juticalpa vs Potros - 7:30 pm - Estadio Juan Ramón Brevé

Dónde verlo: Todos los juegos van por TVC