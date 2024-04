Jerarca de Lobos UPNFM atiza contra el plantel: “Hay jugadores que les corre horchata en vez de sangre”

¿Por qué UPNFM pasó de ser un equipo protagonista en la Liga Nacional a pelear descenso?

Eso pasa por el desgaste que ha tenido el proyecto después de siete años. Al inicio nos ajustaba con lo poco que nosotros tenemos, a qué me refiero con eso, recuerde que tenemos un techo salarial, solo jugadores hondureños, siempre hemos contado con apoyo y alianza de otras instituciones, pero los rivales que antes teníamos no tenían la fuerza que tienen los que están ahora, por ejemplo, Olancho FC que es un duro competidor, no estaba Génesis.

En aquel tiempo, con los escasos recursos que tenemos nos ajustaba para alcanzar al tercero, cuarto o quinto. Además, hay variables que no podemos negar. Ha habido cuatro técnicos en un torneo y no por decisión de nosotros sino por enfermedades de Héctor Castellón y Primitivo Maradiaga, por la decisión de Juan Flores en abandonar el barco. Esas variables no son situaciones de la junta directiva porque desde que nosotros ascendimos solo habíamos tenido tres técnicos y en un año tuvimos lo que no en siete años, eso causa inestabilidad en los muchachos. Eso sí, esto se termina hasta que se termina.

¿Usted sinceramente aún ve posibilidades de salvarse?

Las posibilidades aún están ahí, pero hay que seguir trabajando. Aquí estoy en la cancha viendo cómo entrena el equipo y lo hacen con la intensidad que se necesita. UPN ha mejorado, pero debemos mejorar la definición, tener penales y no meterlos ya no puede ir la junta directiva a hacerlos, cada quien en esta empresa que se llama UPNFM tiene un rol, a ellos les toca resolver en el terreno de juego, a nosotros en la parte dirigencia y al cuerpo técnico en los planteamientos.

Aquí no se les debe un salario y desde ya estamos gestionando para pagarles el mes de abril, nosotros no somos un equipo que es una carga para la Liga Nacional, ni hemos acarreado algún problema para el TAS o para alguien. El modelo nuestro es eficiente, pero fallamos en parte deportiva.