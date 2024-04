La afición de Motagua pierde la paciencia con Diego Vazquez: “No aprendió de los errores del pasado”

Motagua ha caído en un bache futbolístico que preocupa a los aficionados del ciclón azul. Un sector de los fanáticos motagüenses pasan escribiendo día y noche en redes sociales pidiendo la salida de Diego Vazquez.

Los fanáticos de las águilas reprochan el bajón al técnico argentino que está viviendo una segunda etapa al mando del banquillo de los emplumados.

“Cuando lo presentaron me alegré porque dije: “este es el técnico que necesita Motagua para devolverle la mística al club y darle a los jugadores la identidad por los colores del equipo, pero no ha cambiado nada, Diego no aprendió de los errores del pasado”, escribió Marvin Jiménez.

Fernando Juanez respondió un tuit del periodista Julio Cruz y dijo. “Simple y sencillo... Diego es un problema y no una solución para Motagua en estos momentos!”.