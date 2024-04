¿Regañó a Edwin Rodríguez? Troglio se rinde con Michaell Chirinos: “Lo de hoy ha sido de alto nivel”

Chirinos ha trabajado en su físico, le ha agregado a su fútbol, es una situación parecida a la de Jorge Álvarez, que le ha agregado a su jerarquía trabajo, por eso terminan muertos los jugadores. Si Jorge, Chirinos, Solano no trabaja en esas posiciones, hoy con un hombre más te pueden ganar o empatar y darle vuelta al resultado, pasa que defendiendo todos provocas que no te pateen al arco, eso es producto del buen trabajo de todos.

Estoy tan contento que no tenía ganas de regañar a nadie. Pero sí, claramente, en la semana hablaremos porque eso no se hace, está bien expulsado más allá del encontronazo que tampoco hubo un golpe terrible, pero sí se ve que levanta la mano e intenta agredir. Así que eso se hablará en la semana, es una pena porque es un jugador que está pasando un momento fantástico, es una pena perderlo de cara a un partido importante.

No, yo eso de invicto no porque faltan muchos partidos, sería muy soberbio creer que uno puede salir campeón invicto de vuelta faltando casi 10 fechas si se llegase a una final, yo eso no lo pienso. Las señales las tengo hace cinco años y la señal más importante fue en Estados Unidos en un amistoso, donde jugaron todos los muchachos que no venían jugando, jugaron con una seriedad impresionante.

Feliz cuando ganas un partido de esta manera, ves lo que generalmente querés ver en la fortaleza del equipo en la situación que tocó vivir y jugar un clásico así es una satisfacción grande, ya pasó, ahora a pensar en lo que viene. Lo de hoy ha sido de alto nivel, no hablo de la estética, sino del trabajo de todos los jugadores. Es decir, 10 leones corriendo como locos todo el partido. Lo que me importa es lo que nadie lo ve.

¿Este triunfo es quizá uno de los que más evidencia la supremacía y grandeza de Olimpia en la circunstancias que se dieron?

La supremacía viene por el lado del trabajo que conté hoy, es el sacrificio de todo un plantel para trabajar, creo que a veces hay una confusión enorme cuando dicen “Olimpia siempre gana esta liga”. Para mí hay que aprender el trabajo de cinco años que venimos haciendo. Entonces, el campeonato alemán es un porquería porque el Leverkusen lleva 37 partidos invictos, no, no es malo. Olimpia siempre jugó contra los equipos hondureño, nunca pasó esto, se debe hablar del buen grupo que se ha armado. Hay algo que hacemos que no pasa por la jerarquía de los rivales, sino que pasa por el trabajo de todo un equipo al recuperar el balón, para mí es uno de los grandes éxitos que tiene este club.

En el Apertura manifestó que no les interesa el invicto, hoy lo vuelve a hacer, ¿a lo interno lo está volviendo a hacer?

No, lo que pasa que no lo veo cercano, cuando vos estás hablando de un bicampeonato invicto, estamos hablando de 10 fechas todavía, es un montón. Ahora hay que ir a Olancho que es un rival durísimo a las 3 de la tarde, dos días después volvemos a jugar a las 3 de la tarde en el Yankel, otra vez con 100 grados de calor, después jugamos contra Motagua. Hoy hemos perdido cuatro o cinco jugadores importantes, no es tan simple ganarle a todos y no perder nunca. Yo tengo claro que si mañana me pasa que uno tiene la suerte de ser bicampeón invicto es fantástico, pero no veo cercano, lo vería cercano si terminan las vueltas y te faltan varios partidos, ahí lo podés soñar con que eso se pueda dar.

¿Después del momento de la expulsión pensó que se iba a complicar el clásico?

Pensé que se iba a complicar no solo porque era un clásico, sino porque del otro lado era un rival con mucha jerarquía de buenos jugadores y que nos estaba complicando con un esquema complejo esperándonos con bastante gente. Los primeros diez nos complicó, ya después nos esperó, pero hemos encontrado ese espacio, tuvimos la suerte de arrancar bien el segundo tiempo porque eran los primeros minutos que iba a estar muy bien. Después, ibas a darle terreno, tenías que soportar. Luego llegó el de Jerry, fue mucho, pero la verdad que contento y satisfecho por el grupo que tengo.