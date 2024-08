Diego Vázquez vuelve a mostrar su soberbia ante pregunta del periodista Gustavo Roca: “Sos mala leche, no sabes nada”

“Con respeto a la generación de juego, ¿qué puede hacer usted para mejorar el funcionamiento de los delanteros?”, le consultó el periodista de Grupo OPSA.

Vázquez respondió: “Te tengo que decir NEXT, sos mala leche, no sabes nada de fútbol, ¿cuándo jugaste fútbol? Mandame el video, no preguntes más, no te respondo porque sos mala leche, sabes que, acá transpiras porque hay”.

Seguidamente, el estratega del ciclón habló sobre las bajas que presentó el equipo en el análisis de la derrota de su equipo frente al Real España.