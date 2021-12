Diego Vázquez, DT del Motagua: 'Nos faltó serenidad en la definición; pudimos hacer tres goles tranquilamente'

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, lamentó que se fallaron tantas acciones y bien pudieron anotar tres goles, pero sus delanteros no estuvieron finos. Pidió la tarjeta roja para Kevin Álvarez del Real España por la entrada sobre Muma Fernández.

El sudamericano manifestó que tuvieron méritos para empatar el compromiso y así ir a buscar sentenciar el pase a la final el sábado a San Pedro Sula. 'En el primer tiempo nos faltó definición porque tuvimos oportunidades en dos jugadas clarísimas de Klusener que si hacés el gol el partido cambia; lógicamente nos costó entrar al juego y tiene méritos el rival y también pudo haber cansancio, pero después con los cambios mejoramos. Empatamos y pudimos haber hecho otro gol. Por momentos Real España nos ganó la pelota, no comparto de que fue superior, fue parejo en los dos arcos', contó Diego.

El técnico de los azules habló sobre el arbitraje del misquito Selvin Brown, y lo mismo que hizo su colega, Raúl 'Potro' Gutiérrez, dice que se vieron afectados porque en el gol que hizo Real España no debió contar porque nace de una jugada de tiro de esquina que no era. Pidió la roja para Kevin Álvarez.

'Hubo jugadas polémicas porque en el gol de Real España no era córner, la saca el jugador aurinegro, lo veo donde estoy, no entiendo a los árbitros en esa parte. En la última jugada era para expulsión (de Kevin Álvarez por patadón al Muma Fernández) y no lo echa. Son detalles que marcan el partido', comentó.

El argentino habló sobre las fallas y lo que sufren con la definición siendo el equipo que más goles tiene en el campeonato. Diego habló sobre lo que mejorarán: 'Estas son rachas, difíciles, en el segundo tiempo tuvimos la de Josué Villafranca que tenía que pararla, pero generamos las situaciones. Hoy hicimos un gol, nos faltó serenidad, tranquilizarse en el último segundo. Nos faltó definición y pudimos hacer tres goles traquilamente'.