Sin embargo, la mayor emoción para Diego vino con el gol de su hijo, Mathias Vázquez , quien anotó en los últimos minutos del partido y fue clave para la victoria. “Como padre, me saca lágrimas con ese gol”, expresó. Ante las críticas de un sector de la afición, ‘La Barbie’ respondió con autoridad y criterio, resaltando los tres goles de su hijo en menos de 50 minutos disputados: “Si es solo por ser mi hijo, pues no entiendo. Si es por ser jugador, están equivocados”.

Se logró el resultado, pero en el segundo tiempo se le complicó a Motagua. ¿Cómo te sientes de que, con ese gol de Mathias Vázquez, hayan logrado los tres puntos?

Aparte de que faltaron jugadores del torneo pasado, también influye lo físico, el cansancio acumulado por los viajes que hicimos y por el desgaste. Así que fue un partido bastante complicado para nosotros, pero lo manejamos bastante bien, pusimos jugadores frescos y lo terminamos ganando con justicia. Con respecto a lo de Mathias, como técnico tiene que seguir mejorando, pero llegó bien a cerrar la jugada y, como padre, me saca lágrimas con ese gol.

En las gradas te critican cuando metes a Mathias, ¿qué mensaje les mandas?

Hay quienes critican, pero él tiene tres goles con menos de 50 minutos en primera división, entonces hay que ver cuál es el criterio, si es solo por ser jugador o solo por ser mi hijo. Si es solo por ser mi hijo, pues no entiendo, y si es por ser jugador, pues están equivocados porque, en tan pocos minutos, lleva tres goles.

¿A Carlos ‘Zapatilla’ Mejía es por el tema físico que lo sacas de cambio?

Sí, venimos de viaje, este era el quinto partido. Le tenía mucho miedo al partido porque no dormimos el día miércoles, el avión salió a las seis de la mañana, a las dos de la mañana viajamos de Cincinnati, estuvimos un día sin dormir, un día para preparar el partido y el desgaste del partido de hoy, entonces son cosas de la gente que no sabe. Si estamos cansados nosotros, que no jugamos, imagínate los futbolistas.

Primera vuelta, tercer lugar y 14 puntos. ¿Cuáles son tus conclusiones?

En general, nos faltaron jugadores, tenemos muchos lesionados, era el quinto partido consecutivo en 12 días. Bastante bien, siempre hay detalles para mejorar, quizás pudimos tener unos puntos más, pero con todo eso, es positivo. Ahora viene el parón y vamos a estar igual que el resto de equipos.