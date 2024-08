Diego Vazquez, post triunfo frente a Tauro: “Cuando ganas al campeón de Panamá y le haces cuatro goles, es todo positivo”

“Siempre tenemos alguna distracción, pero el rival también juega y ataca, siempre hay detalles por mejorar, y estamos trabajando eso, aunque el equipo anota cuatro y recibe uno, no es la gran diferencia, pero sí, lo ideal es mantener el arco en cero”, dice Diego en el único aspecto en donde no salió del todo feliz.

Luego, habitual en él, lanzó un dardo a los que mencionan que su equipo solamente juega por las bandas y a tirar centros. “Tenemos variantes, me gustaría que tiráramos más centros, pero que fueran precisos, pero la manera de llegar es por la banda, solo hay tres maneras de llegar, por el centro y por las bandas, ¿por dónde más se podría jugar? Si tenés dos delanteros que tienen buen juego aéreo, lo que vas a hacer es tirarles centros, pero tener buena precisión, y es lo que trabajamos”.

Cuando le consultaron si saltaron a la cancha pensando únicamente en Tauro , o de reojo miraban al Olimpia , al que enfrentarán el próximo fin de semana, fue sincero. “Son dos torneos diferentes, lo manejamos así y lo dije el otro día, en este torneo no te podes recuperar y en el torneo local sí, era ganar de local ante Tauro para seguir teniendo posibilidades de clasificar, celebramos hoy el triunfo y ya mañana pensaremos en lo que viene”.

Tenía claro que ante San Francisco y Tauro no tenían permitido otro resultado que no fuera ganar. “En los dos partidos de local no podíamos fallar porque es complicado, ante Diriangén quizá el empate hubiera estado bien, pero nos queda una posibilidad más en Herediano y la diferencia de gol es importante, dimos un pase, pero dimos un paso importante”.