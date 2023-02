Edrick Menjívar sobre el calendario: “Están fallando, en un mes terminás la primera vuelta; el torneo va muy rápido”

Y agregó: “El torneo pasado nos ganaron en la segunda vuelta en el Estadio Nacional , estamos con esa espinita de no haberles ganado el torneo pasado. Nos ganaron en pretemporada (4-0), pero solo teníamos dos días de haber iniciado lo que es un factor. Será un escenario totalmente diferente”.

Respecto al único gol que ha recibido, Menjívar comentó lo siguiente: “Uno como portero nunca quiere recibir goles, trabajo día a día para mantener el cero, es un trabajo en conjunto desde los delanteros. Es una satisfacción muy grande, más a las puertas de la Concachampions. El Olimpia que menos goles recibió fue con Chelato Uclés con siete, por lo que en este torneo estoy mentalizado de tratar de igualar esa marca que se me escapó el torneo pasado en la penúltima jornada”.

El León debutará en la Liga de Campeones de Concacaf el próximo 8 de marzo ante el Atlas de México. “Es el único torneo que he disputado con Olimpia que no he ganado. Hemos ido viendo al Atlas, el ‘9’ es Julio Furch, tiene a Julián Quiñones quien prácticamente hace el trabajo de pivote, es un equipo muy dinámico y vistoso que como todo mexicano que le gusta atacar”.

Si bien Edrick venía iniciando en el Olimpia cuando compartió camerino con Roger Rojas, el portero mandó un mensaje de ánimos al delantero catracho que el lunes le puso pausa a su carrera deportiva por complicaciones de salud a sus 32 años.

“Cuando él estaba en Olimpia yo era muy joven, pero igual nos llevábamos bien, cuando fuimos a Costa Rica llegó al hotel y bromeábamos. Está pasando por una situación difícil, lo único que uno puede hacer es manderle ánimos y fuerzas, lo importante es la salud, estoy seguro que saldrá de esta porque es una persona creyente en Dios, con mucha fe y fuerte mentalmente”, cerró.