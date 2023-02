El día que el Galatasaray iba a fichar a tres futbolistas hondureños: “Habíamos firmado un contrato de 100 mil dólares”

En aquel entonces las noticias no eran tan fluidas como hoy en día y ninguno de los tres sabían a qué equipo iban, no conocían la dimensión del club al que estaban yendo a prueba, hasta que pisaron el aeropuerto de Estambul .

“Es una anécdota bonita que nunca se me va a olvidar porque fue una experiencia internacional. Llegamos al aeropuerto y atrás de la gente de migración habían, sin mentirte, más de 50 personas entre fotógrafos y gente de medios. Yo hasta después me di cuenta que ese equipo era lo máximo ahí en Turquía, era una institución grandísima. Nosotros pensábamos que venía algún artista atrás y no, era gente que nos estaban esperando porque íbamos a ese equipo”, dice entre sonrisas.

Consultado por los 100 mil dólares de los que habló ‘Caralampio’ Vallejo, Arnold Cruz se rió y contó. “No sé él si llegó a firmar porque ahí cada quién negociaba. ‘Caralampio’ era del Real España, Nene Obando de Motagua y yo de Olimpia. Yo fui a hablar con el presidente, me llevaron a un edificio grandísimo, al último piso, incluso hablé en ese momento con el gerente del Olimpia y hablaron con el licenciado Ferrari para ver cómo quedábamos conmigo, pero parece que no llegaron a un acuerdo”.

“El gerente deportivo de ese equipo a los tres nos dio como 8,500 dólares, solo de viáticos, y yo sinceramente no los agarré. Obando lo agarró y firmó, Calampio también pero a mí en el Olimpia me habían dicho que no firmara ningún documento porque eso iba a complicar cualquier situación”, afirma el exjugador.

Y sigue. “El director deportivo me daba ese dinero y me decía ‘firmá que es tuyo, no es ningún compromiso, es de viáticos’ y yo le decía que no iba a firmar y Caralampio decía ‘si quieren yo firmo y me lo dan a mi’ (risas). Pero no firmé y nos regresamos, pero el técnico alemán llegó y ese fue el problema”.