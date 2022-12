Edrick Menjívar explota tras ganar la 35: “La gente de Real España y Motagua estuvieron más pendiente de nosotros que de ellos mismos”

Tampoco dejó de lado al rival de esta noche, al que señaló de presionar el arbitraje de cara a la gran final: “Los del Motagua empezaron a hablar, nos tiraron, le tiraron a los árbitros, son cinco o seis partidos con este que no nos meten gol, no creo que sea culpa del arbitraje, los equipos deben preocuparse por ellos, no por el patio ajeno. Hoy se demostró que Olimpia no es de Honduras, Honduras es de Olimpia”, comentó.

Finalmente, el golero expresó que, desde que inicio la pretemporada, Pedro Troglio les comentó que tenían que ganar el doblete (Liga Nacional y Liga Concacaf).

“Estamos contentos desde que comenzamos la pretemporada el profesor (Pedro Troglio) nos dijo que teníamos que ganar los dos títulos, hoy sabíamos que estábamos a 90 minutos de ganar y lo pudimos capitalizar”, finalizó.