Edrick Menjívar responde al Marathón y a su presidente por quejarse del arbitraje y criticó las condiciones del Yankel Rosenthal

¿Hay exceso de confianza? “Será un partido complicado, por ahí tenemos la ventaja de que el empate nos clasifica, pero a veces cuando sales buscando un empate o algo así te termina perjudicando, este equipo sale a ganar siempre, en cualquier cancha, este sábado no será la excepción. Y sobre la posible baja de Clayvin (Zúniga), creo que será una baja importante, pero demostraron que cuando él no está tienen buenos jugadores para suplirlo”.

Asimismo, se le consultó sobre las declaraciones de Orinson Amaya , presidente de Marathón . “Esperemos que el arbitraje no sea el protagonista, que nos deje jugar, que no ayude, pero que tampoco nos joda. Entonces, nos bota todo el trabajo de toda una temporada y eso es injusto porque Olimpia no necesita, es un equipo con muy buenos jugadores, no necesita que los árbitros le ayuden. Esperamos el día sábado, el árbitro que manden tenga los huevos de pitar como debe ser”, dijo Orinson.

Rendimiento de Olimpia y del rival

“El rendimiento de nosotros era más estar bien parados tácticamente porque es un clima pesado, cancha difícil, donde no hay luz, no hay agua en los camerinos, sabemos que son cosas que viven en esa cancha, había que estar fuerte mentalmente. Marathón es un equipo muy bueno, muy bien dirigido y muy intenso, pero nos preocupamos más por lo que podamos hacer nosotros”.

El Marathón de Nazar y sus diferencias

“Creo que cada equipo es diferente, cada entrenador tiene ideas diferentes, con el profesor Manolo (Keosseián) Marathón jugaba muy bien también con la pelota, igual con el profe Nazar, por ahí con Nazar son un pocos más ordenados en defensas, por ahí puede pasar la diferencia, nosotros vamos a encarar el partido buscando el gane, Olimpia siempre tiene que salir a ganar independientemente si tiene la ventaja o no”.

¿Hubo mala leche de la directiva de Marathón por el tema de la luz y agua?

“Es que cuando ya es repetitivo ya no sabes si es circunstancial o es a propósito, siempre que vas a esa cancha te encuentras situaciones como esa, no hay luz, no hay agua, los camerinos huelen feo, ya es normal, entonces no sabes si es circunstancial o son cosas que hacen ellos, pero bueno, esto es Honduras, esto es lo que hay y toca acomodarse a eso”.

Salir al extranjero y responde a Orinson Amaya que habló de ayuda arbitral a Olimpia

“Todo jugador sueña con salir al extranjero, es un deseo que tenemos todos, ojalá pronto se de. Y la verdad no escuché las declaraciones de Orison (presidente de Marathó), no veo mucho periódico la verdad, creo que hubiera sido bueno que hablara del gol de ellos, no sé si habló o no, pero hubiera hablado de eso, de la clara falta, aquí todo el mundo habla a su conveniencia, todo mundo trata de meter presión en la posición que está”.