Carlos Pineda no olvida lo vivido en el Yankel: “Imagínese no poder hacer sus necesidades básicas, tampoco pedimos grandes lujos”

“Con el tema arbitral siempre es bien delicado porque yo siento que el árbitro no va a la cancha a querer inclinarse para algún lado, cometen errores; a veces salgo molesto, pero uno entiende. Ya meter presión, pues sería el árbitro que se la pusiera solo intentado no quedar bien con nadie”.

“Es un jugador importante para ellos, me imagino que lo sienten como una baja considerable, pero bueno, el colombiano que entró es un buen jugador; luchón, de esos que molestan, corre, que le meten, entonces creo que están bien cubiertos. No creo que sea una razón para que Marathón se sienta debilitado; tienen buenos jugadores”.

”Siempre habrá quien lo va a criticar si pita lo que es, hay quien se molestará; él tiene que ir tranquilo, sin presión de nadie a hacer su trabajo, igual, nosotros los jugadores no podemos, bueno, no tenemos la capacidad de influir en eso, más que con las acciones del juego. Creo que los árbitros tienen esa responsabilidad y bueno, confiamos en la personalidad de ellos y su trabajo se respeta en ese sentido”.

“Serán partidos muy cerrados, tanto el que jugamos como el que viene, donde uno tiene que cometer pocos errores, no permitir ventajas en ciertas jugadas, ellos son peligrosos al contragolpe, saber que sus jugadores arriba esperan y no tiene mucho recorrido (desgaste durante el juego) y pues debemos estar bien parados”. ”También poder atacarlos por las bandas, buscar un poco a los centrales para que cometan algunas faltas, los conocemos muy bien, son buenos; es lo lindo de estos partidos, que debemos ganarle a los mejores para llegar a la final”.

Carlos Pineda también tuvo su punto de vista ante las aseveraciones sobre qué les genera a ellos como jugadores, camerinos sin energía eléctrica, un técnico diciendo que hay una ventaja para el Olimpia por tener la posibilidad de clasificar con dos empates, un presidente decir que están cansados de ver cómo se le ayuda al Olimpia con temas arbitrales.

“Bueno, las responsabilidades eran ir a hacer un buen partido, de saber que tenemos esa ventaja deportiva que la conseguimos porque le sacamos más de 15 puntos a los rivales y al final los partidos tienen que jugarse, no hay ventaja de ningún tipo, si uno va con la mentalidad de correcta, eso no importa, nosotros tenemos que ganar, está la capacidad para hacerlo.

Y bueno, con el tema del camerino, esas son técnicas viejas, hace 10 años que estoy en el Olimpia y siempre ha pasado: camerinos con malos olores, que no hay energía, calor, inundados, de todo hemos vivido y al final no tenemos excusas; si perdíamos 0 – 3 no nos hubiese servido de nada venir a decir todo eso. No existe eso para nosotros y sobre el tema de ayudas arbitrales, me da risa porque siempre a mi parecer nunca nos han ayudado, al contrario, siento que los árbitros están más atentos para evitarlo porque no se quieren equivocar, porque está de evitar que digan que se le ayuda al Olimpia”.

MERCADO: Motagua amarra cuatro fichajes y tiene bajas, Olimpia con una alta y Marathón contraataca y busca jugadores en el nido

“Son temas delicados, no creo que el árbitro nos haya ayudado; igual nos ha tocado que no nos piten faltas, nos anulen un gol; a Edwin no le pitan faltas tal vez por un choque, Banegas se le tira por atrás a Benguché en una barrida sin balón y no sacan amarilla y al final uno no sale a hablar que el árbitro no ayuda a nadie porque en el fondo uno sabe que árbitro va imparcial al juego y no llega con esa intención de favorecer a alguien.

¿Sienten alguna presión porque algún paso en falso los puede dejar fuera de la competencia?

“Jugador en el Olimpia siempre genera presión, presión porque tal vez venimos de quedar campeones de la Concacaf, del torneo local, somos los actuales campeones, hicimos 41 puntos, le sacamos mucha ventaja a los demás rivales y hay ta´ pues; la presión es de quedar campeones. Un jugador del Olimpia siempre está consciente de eso y uno disfruta esa responsabilidad de llegar partido a partido e ir a ganar y cuando lo hacemos, ahora es salir a jugar mejor, eso es lo lindo del Olimpia, esa exigencia del entrenador, del público, eso es lo que ayuda a uno a crecer como jugador”.

“Presión siempre habrá, lo que pasa es que debemos aprender a disfrutar los partidos porque son lindos, con nuestra gente en el estadio; ya sabemos que Marathón nos ha complicado, pero porque ejemplo, en el torneo pasado hubo todo esto y siempre salimos campeones”.

Sobre las distancias en cuanto a rendimiento ya en esta instancia, donde todos los despliegan lo mejor de sí.

“Sin duda, puede pasar que venimos bien en todo el torneo y toca como el Real España que una mala noche 2 - 0 y ya te pone cuesta arriba, entonces somos conscientes que todo lo que veníamos haciendo bien en todo el torneo es para terminar bien ahora, donde son momentos definitorios, partidos donde una mala tarde, una mala noche y a casa. Al final creo que hemos podido mantener un buen nivel y ahora toca reafirmarlos cerrando bien”.