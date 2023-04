La impensada reacción de Edrick Menjívar por su altercado tras el partido contra Olancho FC: “Me gusta divertirme...”

El propio portero del Olimpia dio una sorpresiva explicación de lo que ocurrió cuando sonó el pitazo final. “Es parte del espectáculo, siempre es lindo jugar a estadio lleno, me gusta disfrutar cuando hay gente así, así vivo los partidos yo y me ayuda a enfocarme más”, dijo.

“No sé si era el asistente o el utilero, pero es parte del espectáculo, me gusta eso, divertirme, el fútbol es un deporte y es lo que me ayuda a concentrarme. Siempre es lindo venir a jugar aquí, a mí me encanta, es bonito para el fútbol hondureño que todos los estadios estén llenos y se puede llevar una fiesta en paz”, añadió el portero de los albos.

Sobre el encuentro contra los Potros, Edrick valoró que “fue difícil, aún con 10 hombres fuimos superiores a ellos, sabemos que jugábamos con la motivación de su gente, pero en general tuvimos mejores aproximaciones nosotros”.