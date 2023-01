Osman Madrid aconseja a Edwin Rodríguez respetar el contrato que lo vincula hasta mayo con el Aris FC de Grecia

Luego de manifestar su deseo de regresar a Honduras lo antes posible, Edwin Rodríguez fue aconsejado para no irrespetar el contrato firmado con el Aris FC de Grecia, según declaraciones del vicepresidente del Olimpia, Osman Madrid.

El dirigente del León se refirió al contrato que tiene el hondureño con el Aris FC en una entrevista brindada a Meridiano Deportivo de Radio Freedom.

“Edwin no ha tenido mucha oportunidad allá, pero tiene contrato hasta mayo, cualquier cosa se está tratando que tenga la oportunidad, para eso debe hacer el esfuerzo de prepararse bien y mostrarse bien con su calidad”, dijo Osman.

En este contexto, el directivo aclaró que tiene que terminar su contrato hasta lo acordado y que a pesar de lo difícil que ha sido su adaptación, no dudan de su capacidad.

“No es fácil adaptarse cuando uno sale a un fútbol tan competitivo como el europeo, le está costando un poco, pero no podemos dudar de la capacidad que tiene, esperamos que pueda seguir y terminar su contrato”, comentó.

De acuerdo con Madrid, el volante catracho tiene contrato vigente con el Aris FC, por lo que tiene que respetarlo y esperar el momento para demostrar su talento.

¿Regresará a Honduras?

“No, no, no, tiene contrato vigente, alguien salió con esa información que Edwin había solicitado volver, no sé si lo visitó alguien, pero parece que fue un familiar al que le dijo que podía volver, pero él debe cumplir su contrato”, Finalizó Osman Madrid.