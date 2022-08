El portero Enrique Facussé adelanta que no viene a pasear a Motagua y explica porqué decidió jugar con el monarca del fútbol hondureño

Motagua anunció en esta semana el fichaje del portero de 23 años, Enrique Facussé, quien estampó su firma por dos temporadas.

Facussé, quien viene de tener un suceso en la liga universitaria de los Estados Unidos, así como en un campeonato regional de España con el ahora equipo de la tercera división, el UD Terror Balompié, no escondió su felicidad por vestirse de ahora en azul.

Además, nos adelantó que la competencia que mantiene con los arqueros experimentados, Marlon Licona y Jonathan Rougier es sana y leal.

Y enfatizó que tiene clarito sus proyectos a corto plazo con el Ciclón Azul.

El arquero fue suplente de la Sub-23 de Honduras en los Juegos Panamericanos de Lima (2019) y el Preolímpico de Guadalajara rumbo a Tokio que se disputó en marzo del 2021.

¿Qué ha significado ponerse la camisa de Motagua y que avaló para que tomara esta decisión?

Estoy súper feliz y contento por este nuevo paso en mi carrera. Empezar mi carrera con Motagua ha sido una oportunidad muy importante y siento que estoy listo. He trabajado toda mi vida para un momento así. Estoy más que listo y lo que avaló para mi fichaje fue el ambiente y eso para mí es muy importante en mi trabajo. El fútbol es mi trabajo y estoy feliz por eso. Yo el fútbol no solo lo veo como un trabajo, lo veo como una pasión. El ambiente me dejó sentirme bien y eso fue una parte muy grande para que firmara.