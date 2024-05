“Me reuniré con Emilio Izaguirre”, dice legionario hondureño que apunta a fichar con Motagua

“Aquí en Liga Nacional hay cuatro equipos interesados en mi persona, pero todavía no he firmado con nadie. El que me ha tirado una buena oferta y generosa es Potros, pero vamos a seguir pensando y analizando las cosas con mi familia. Si no sale nada en el extranjero, primero Dios voy para Potros”, confirmó.

“Me llamaron y hablaron conmigo sobre el proyecto y eso me gustó y he visto lo que Potros ha venido haciendo este torneo y eso me anima para ir ahí”, adujo el jugador ex Real España, Platense, Vida y Real de Minas en Liga Nacional.

No obstante, después Elison Rivas soltó otra noticia y es que en los próximos días se reunirá con la directiva del Motagua para hablar sobre las pretensiones de ambos.