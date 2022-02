Elmer Güity y Juan Vieyra serán parte de la nómina de ‘Tato’ García en Marathón para enfrentar al Vida

“Después de dos fechas de haber ganado ahora vamos contra el Vida, un equipo que se ha reforzado bien y es una plaza difícil. Trataremos de hacer un buen partido, sumar de a tres sino buscar no perder”, dijo.

El tato se mostró contento ya que jugadores como Mario Martínez y Cristian Cálix se han recuperado de sus lesiones y adelantó que Vieyra podría debutar contra los cocoteros.

“Tanto Mario como Cálix ya se han recuperado y veremos mañana si hacen en viaje a Ceiba. Vieyra ya está disponible ha trabajado toda la semana y lo ha hecho bien. Al igual que Güity, ambos están faltos de ritmo, ahora tenemos un plantel más amplio y será un dolor de cabeza armar el 11”, indicó.

El estratega de los verdes comentó que a Güity lo utilizará como volante extremo.

“Güity puede jugar en la segunda línea, lo trajimos aquí para que nos ayude en la ofensiva. Cuando hablé con Güity lo mire un chico centrado, quiere volver a su mejor nivel y estoy seguro que nos aportará mucho”, reveló.

SOBRE LA H

Los malos resultados de la Selección de Honduras tienen preocupados a todos los involucrados del fútbol, el tato dio su punto y vista y espera que haya cambios.

“Esto es un tema amplio, pero aquí se deben sentar las personas que sepan de fútbol, esto no se va resolver de la noche a la mañana, es un proceso de 4 o 6 años y si se hace con personas que sepan y honradas tendremos buenos resultados. Hay que hacer un trabajo serio, desde las bases y si no se trabaja en eso luego estamos preguntando por qué no ganamos”, comentó.

Y cerró sobre el tema:

“Este es el momento que debemos de arrancar de cero, de lo contrario seguiremos con lo mismo”.