Marathón explica cómo está caso de Kervin Arriaga con Minnesota después de la alerta migratoria del futbolista

Al momento de viajar, Arriaga adujo no tenía conocimiento de este impasse legal para salir del país ya que al momento de intentar abordar el avión, autoridades de migración le indicaron el problema que existía y debe resolver ante las autoridades competentes su caso.

Es la segunda vez que citaban al jugador, ya que tampoco se presentó a la primera audiencia. El futbolista tendrá que resolver su situación legal para así suspender la alerta migratoria que se le impuso por no hacerse responsable económicamente de su hijo.

El mediocampista Kervin Arriaga no pudo viajar con la Selección de Honduras a Minnesota debido una alerta migratoria en su contra producto de una demanda alimenticia interpuesta en Puerto Cortés por su ex pareja.

“Él iba a aprovechar el viaje con la selección y quedarse un día más para poder conocer y conversar con la gente del Minnesota, luego cerrar los términos de su vinculación, pero ahora al darse el acontecimiento este (alerta migratoria) lo que hace es atrasar un poco, entiendo que Kervin está resolviendo su caso personal para después coordinar con Minnesota y ver qué día puede viajar”, informó el dirigente verdolaga.

Una vez que el jugador no pudo salir del país con el resto de sus compañeros para el partido eliminatorio contra Estados Unidos, Peña asegura que “hemos estado en comunicación con Minnesota y tienen claro lo que está sucediendo y están a la expectativa para ver qué dia viaja, esperemos que en las próximas 48 horas todo está resuelto y programar su vuelo”.

Peña informa que virtualmente Arriaga es nuevo jugador de Minnesota y “faltan algunos detalles de Kervin, pero él esta con mucha anuencia de poder marcharse y por eso era la entrevista que iba a tener con los dirigentes”, cerró.

En caso que la negociación no llegue a un buen puerto, Peña informa que Arriaga ya no puede ir a ningún otro club y ha sido inscrito en Marathón pese a que el entrenador Martín García ha asegurado en varias ocasiones que no cuenta con él, todo esto derivado por problemas de disciplinarios.