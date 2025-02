Al momento de enfrentarlo o de saludarlo, asegura que no se amilanó y lo tomó como darle la mano a algún otro jugador. “Nos dimos la mano, pero no me volví loco ni me estresé, sino que viví el momento de los juegos; había que respetarlo porque sabíamos que era el mejor jugador del mundo, pero hasta ahí”.

“Cuando llego al Celtic me acomodo a lo que es el club. Nadie se tiene que adaptar a mi, sino uno se tiene que adaptar al equipo. Recuerdo que con Scott Brown estábamos diciendo que ‘le íbamos a meter duro al partido’, nadie estaba pensando en Messi, Xavi o Iniesta, sino que pensábamos en competirles y me metí al grupo con esa mentalidad, eso lo llevé al campo, era para que no nos sorprendieran”, cuenta.

“El respeto fue mútuo, nos dábamos la mano al momento del himno y al final del partido si estaba cerca, le dábamos la mano y cheque”, expresa ‘Milo’. Contó también cuando obtuvo la camiseta de Leo Messi. “Siempre fui bien penoso en eso, más bien las camisetas que tengo las he pedido porque me han exigido pedirlas, no es que yo he buscado tenerlas, ahí tengo un montón, porque me dicen ‘pedísela’ y así han sido las veces que las he pedido, no es que yo tenga el valor de pedirle algo a alguien”.

“Me la dio en Irlanda, en un partido amistoso, una copa que nosotros ganamos 3-1, creo que fue en 2016 o 2017, todos me decían que le pidiera la camiseta a Messi porque muchos no hablaban español y entré al camerino del Barcelona y le dije a Piqué que unos compañeros querían cambiar camisetas y me dijo que sí. Entré y le dije a Messi que me la cambiara, me accedió y le pedí la firma para mi esposa y así fue, luego mi esposa la enmarcó”, rememora.