Espinel satisfecho con la victoria de Olimpia y elogia a Jorge Álvarez: “Yo no sé qué hace en el fútbol hondureño”

¿Cómo valora este triunfo en casa?

Primero queríamos seguir siendo fuertes en casa, tener ese sentimiento de pertenencia en nuestro campo y, más aún, con el rival que tenemos enfrente. Yo ya he dicho lo que es Olancho y lo que he visto de ellos; es un equipo que va a pelear arriba, no tengo duda. Con respecto a lo futbolístico, es muy temprano para hacer un análisis, pero hubo cosas interesantes. El primer tiempo fue casi perfecto; por ahí nos está faltando la última jugada, pero en líneas generales volvimos a ser intensos, corregimos lo que nos faltó ante Real España, esa intensidad, y la supimos mantener casi todos los 90 minutos. El segundo tiempo fue más cerrado; cuando nos empatan, amontonaron más gente en su campo y eso lo hacía dificultoso, pero vamos mejorando cosas. Ya tenemos 28 días acá y, si hemos mejorado algo, es por los jugadores que se empeñan en cada entrenamiento.

¿Qué tal el debut de Emanuel Hernández y cómo vio el segundo partido de Montiel?

Lo de Emanuel no me sorprende, tuvo un buen rendimiento, como lo ha tenido Jonathan Paz, José García. Siempre insisto que estamos potenciando a todos los jugadores. No les podemos dar la oportunidad a todos juntos, pero sí les damos la oportunidad para que se muestren y sean competitivos. Lo de Marcos Montiel: entró en un momento delicado del partido, donde la intensidad no se podía sostener por el cansancio de ser protagonista todo el partido. Creo que entró algo frío, pero nada, solo tendrá que controlarse un poco más. Juega en una posición en la que tiene que dejarlo todo y, al ponerlo todo, siempre estás expuesto a una tarjeta.

¿Cree que la finalización de las jugadas depende más de un delantero técnico que del físico?

Con respecto a los dos delanteros, por más que sean grandes y ante la vista creamos que no son técnicamente buenos, Benguché tiene una gran técnica. Yustin es un poco más de choque, de potencia, pero en los pocos días que hemos estado acá no hemos querido cambiar la forma de juego porque Olimpia venía cosechando cosas buenas. No podemos cambiar algo que está funcionando bien, pero seguramente en el futuro pueden ser variantes que busquemos, tanto con Arboleda, Benguché, Bengtson... Hoy Jerry estuvo muy bien, tuvo unos despliegues muy buenos. Está Dereck Moncada que también está tocando la puerta. Hay muchos jugadores que no hemos podido ver, pero a medida que los vayamos conociendo, la competencia será más dura. Podemos buscar un modelo de juego parecido a este o uno diferente, pero para eso se ocupa trabajo, y jugando cada tres días no se puede. Solo ahora estamos enfocados en recuperar a los jugadores físicamente, nada más.

¿Qué está haciendo para recuperar a Jorge Álvarez, que está teniendo un momento espectacular?

¿Jorge Álvarez? ¿Qué voy a decir de Jorge? Yo no sé qué hace en el fútbol hondureño, es un jugador fantástico. Lo disfruto en los entrenamientos, en los partidos. Es un jugador que no solo con la pelota, sino sin ella, hace un despliegue tremendo por el campo, y para nosotros es un privilegio tenerlo. Ojalá podamos ir potenciándolo más. Estamos trabajando para Olimpia, pero también para el fútbol hondureño, para que se vea un fútbol más dinámico, que no se haga tiempo. Íbamos ganando y en un momento nos tiramos al piso, pero no, porque la única forma de jugar al fútbol es apostando a jugar.

¿Qué le falta a Jorge Álvarez para dar ese salto al extranjero?

Capaz es demasiado humilde, Jorge, porque parece que no habla, no hace teatro. Me parece que va por ahí, porque yo, por ahí, mañana me voy y ojalá que en unos años llegue a un equipo importante, igual que Olimpia, y a lo mejor me lo lleve. Es un jugador moderno que, cuando tiene el balón, sabe jugar y cuando no, también.