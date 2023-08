Emilio Izaguirre lo revela: su molestia por perder el clásico con Olimpia, su ayuda y los consejos a Luis Palma tras fichar por el Celtic

Izaguirre quiere que las águilas tengo un paso alto no solo en el torneo nacional, sino que también en la Concacaf, donde están a las puertas de pelear el liderato con Alajuelense de Costa Rica .

En la fiesta de los 95 años de aniversario de Motagua, el director deportivo aprovechó para hablar de todo un poco y no dejó pasar por alto su ayuda a Luis Palma para su vinculación con el Celtic de Escocia.

¿Cómo vives este nuevo aniversario de Motagua?

Es un momento muy lindo, el día de mañana el equipo cumple 95 años de grandeza, bendiciones y tristeza, pero lo que más destacamos son los campeonatos que hemos luchado y seguiremos luchando para darle alegría a la afición.

Lo vivió como jugador y ahora como director deportivo.

Tengo la bendición que debuté en este equipo como jugador, fui profesional muy joven y Dios me dio la bendición de ser campeón, ir al extranjero, jugador en la Selección. Es amor puro que le tengo a esta camiseta y me llena de orgullo ser Motagua.

¿Cuál fue el recuerdo más bonito como jugador?

Cuándo firmé mi primer contrato y sabía que venía con el uniforme de Motagua a entrenar en el primer equipo. Fueron momentos muy bonitos, pro me quedo con el inicio y al final de mi carrera siempre soñé jugar mi partido con Motagua, pero fue en contra. Fue un sentimiento que socaba por retirarme con este equipo.

¿Qué valoración tenés de lo que fue el clásico ante Olimpia?

Eso es doloroso y yo todavía no asimilo la derrota contra el vecino, esto cuesta, pero ya teníamos programado este evento. Hay que dar la cara y respetar al club que está de aniversario, nosotros vamos a seguir luchando y en la Copa Centroamericana tiene la posibilidad de quedar en primer lugar e ir a pelar a Costa Rica.

¿Qué le ha faltado a Motagua, ya son siete clásicos sin ganarle a Olimpia?

A veces la gente puede decir suerte, fortuna, pero nos hemos aprovechado las oportunidades que nos dan, frente al arco tuvimos los primeros 25 minutos y se tuvieron cuatro oportunidades y dos postes, pero no se dio. Lo que no es de uno no se da, pero vendrán cosas mejores para el equipo.

Ante las críticas de los aficionados a Ninrod y Auzmendi, ¿Qué piensas como directivo?

Hay que entender a la afición, pero cuando ganó la Copa Centroamericana no dijeron nada de Ninrod, es el único equipo que está clasificado contra clubes de Nicaragua, Belice, El Salvador y es el único que está ahí. Yo creo que hay que darle mérito al profe y ha hecho un gran trabajo, es un proyecto de 11 jugadores que son nuevos y necesitamos un poco de tiempo. Auzmendi no anota goles, pero lleva tres en la Concacaf y muchas asistencias, es un jugador que juega a espaldas, pero las cosas se darán.

¿Sientes que el equipo tiene todo para trascender?

Son situaciones que Olimpia viene enrachado que todo le sale, nosotros tiramos al arco sin portero y pegan en el poste, pueden haber una situación de racha positiva, pero esto se va a acabar en cualquier momento; así es el fútbol. Yo estoy convencido que Motagua volverá a ganar los clásicos y campeonatos.

¿Es el torneo para trascender a nivel internacional?

En Motagua siempre buscamos estar en los primeros lugares de Centroamérica y estar en la Concachampions y así vengan equipos de México, Estados Unidos; ojalá clasifiquemos, es muy importante para nuestra institución.

SOBRE EL FICHAJE DE LUIS PALMA AL CELTIC

¿Qué piensas del fichaje de Luis Palma a tu querido Celtic?

Me siento orgulloso de eso, el presidente del Celtic confió en mí, estuvo hablando conmigo, lo mismo Brendan Rodgers que me información sobre él. Es lindo que hayan más hondureños en Europa jugando Champions. Es lo más lindo que uno tenga ese granito de arena para abrir puertas para los hondureños.

Dejaste muy abiertas las puertas para recomendar jugadores en el Celtic.

Sí, claro. Yo tengo esa bendición de Dios de tener esa comunicación directa con el presidente, entrenador y director deportivo del Celtic; ellos saben que antes de dar un visto bueno, lo estudio, hablo con el jugador y trato de hacerlo de la mejor manera para Honduras y el Celtic.