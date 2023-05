¡Golpe de autoridad! Marathón, con dos soberbios golazos, se impone al Motagua y tiene medio pie en semifinales del Clausura 2023

Ambos equipos se presentaron a este partido con muchas bajas. Los “Verdes” perdieron a los Sub-20: Javier Arriaga, Isaac Castillo y Odin Ramos . Mientras que el Motagua no contó con los sancionados Eddie Hernández e Iván López.

El clima estaba apto para el encuentro futbolístico que no tuvo el mejor aforo, no tuvo el mejor primer tiempo, pero regaló un gran segundo tiempo memorable.

Al Marathón no le temblaron los pies, mucho menos le afectó las incontables bajas en uno de los partidos más importantes del año.

Antes del final del primer tiempo, Damin Ramírez tocó la puerta del rival tras soberbio cabezazo, pero Rougier se agigantó en su portería salvando el testazo del 10 verdolaga.

- Complemento de goles -

En el complemento llegaron los goles. En el 55’ Marathón ganó un tiro libre desde la parcela de la izquierda, el balón llegó venenosamente al área del Motagua, en donde Luis Vega, al estilo “pidiendo” extensión de contrato, cabeceó espectacular para vencer el arco del Motagua.

En los minutos posteriores el equipo de Ninrod Medina se fue con todo al ataque, pero eso no lo perdonó el verde, que volvió a castigar, pero esta vez mediante Damin Ramírez. El ex Victoria remató con mucha violencia desde afuera del área, un derechazo que le quemó los guantes a Rougier que no pudo desviar el balón en el 78’.

Puedes ver: Regalía de boletos, cabalgatas y un ambientazo: Real Sociedad prepara una fiesta para la primera final ante el Honduras Progreso

Al final, Luis Mejía agregó ocho minutos, esos nos los desaprovechó Motagua que encontró el descuento a través de Juan Carlos Obregón en aparente fuera de juego.

Marathón lo ganó 1-2, lleva una ventaja mínima al Yankel Rosenthal que albergará la vuelta el domingo 07 de mayo a las 3:30 PM en el repechaje que conocerá a uno de los dos clasificados a semifinales.

- Datos del partido -

(1) Motagua: Jonathan Rougier; Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, Wesly Decas, Jonathan Núñez, Juan Ángel Delgado, Diego Rodríguez, Carlos Mejía, Lucas Campana y Roberto Moreira.

GOLES: Juan Carlos Obregón (90+7’)

DT: Ninrod Medina.