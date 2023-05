¿Enojo con Troglio? José García se pronuncia sobre su rabieta en la final de ida: “Me molestó mucho”

El defensor del Olimpia José García quiso aclarar su polémica reacción con el entrenador Pedro Troglio en la final de ida ante Olancho FC.

Recién comenzando el segundo tiempo, García se resintió de un golpe y el cuerpo técnico merengue tomó la decisión de sustituirlo por Jonathan Paz.

No obstante, José se recuperó y pidió no realizar el cambio. Sin embargo, Troglio prefirió no tomar riesgos y sacó a su central titular, quien realizó una rabieta que sorprendió a todos, marchándose enojado al vestuario tras salir de la cancha.