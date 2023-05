Rony Morales, el último héroe de un club pequeño que le quitó una corona a Olimpia: “Si Potros está en la final es porque puede ser campeón”

¿Su plan es seguir ahí o se ve algún día en Primera División como técnico o directivo?

He participado como asistente de Platense y me han llamado otros equipos que si he querido ser parte del cuerpo técnico, pero no se ha podido concretar. Antes de retirarme había culminado mi carrera como entrenador. Tengo todas mis licencias. Eso sí, nos seguimos preparando y esperamos que cuando llegue la oportunidad podamos estar muy bien.

Usted fue el último futbolista de un equipo pequeño que le quitó un título a Olimpia ¿cómo lo recuerda?

Me tocó a mí esa bendición de poder anotar. Eso nunca lo voy a olvidar, además de que está en video, lo tengo grabado en mi mente. Siempre digo que no fui yo solo, fue todo el plantel y la gente de Puerto de Cortés recuerda esos episodios.

¿Cuál es la fórmula para quitarle la copa al león en el estadio Nacional y ante su gente?

Ir sin miedo porque eso es lo que puede hacerlos a ellos perder el enfoque. A mí me gusta cómo juega el Olancho FC, tiene jugadores experimentados que saben de esto y ya han sido campeones y a su vez jóvenes que tienen ganas. Lo que deben hacer es ir al estadio y plantarse de la misma forma. Recuerdo que nosotros en aquel tiempo íbamos a cualquier estadio y jugábamos sin ningún temor y eso es lo que deben hacer ellos.

¿Le gustaría ver a Olancho FC campeón?

En lo personal me gustaría que quedara campeón alguien diferente, pero también quiero que Olimpia porque fui parte de la institución y le tengo gran cariño.