El entrenador de Real España, Jeaustin Campos, explica lo que pasó con el árbitro y el significado del “polémico” gesto

Y es que Jeaustin Campos hizo un extraño gesto con sus manos, como haciendo referencia al dinero, pero el mismo estratega aclaró lo sucedido en su conferencia de prensa.

¿Lo vimos inconforme con algunas decisiones arbitrales? Le consultaron a Campos.

“En realidad, no sé, como la sensibilidad de ver algunas situaciones (repite el gesto con sus manos), como le explico, yo entiendo que los árbitros tienen diferentes maneras de arbitrar, para unos una cosa es foul, para otros no, pero al principio a todos, incluyéndolos a ellos, nos costó entrar en el partido. Sí mostré la inconformidad con el cuarto árbitro de algunas situaciones, por eso decía, como que faltaba sensibilidad, como de mantener un poquito el sentido común, pero bueno, es parte del espectáculo, así estamos todos, a veces sí y a veces no, hoy fueron más evidentes algunas situaciones en las que se equivocaron, pero es fútbol, a pesar de todo gracias a Dios logramos ganar, jugar bien y lo del arbitraje es un puntito por ahí nada más”, explicó Jeaustin Campos.