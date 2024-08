Jeaustin Campos revela en qué debe mejorar Real España, habla del clásico ante Marathón y cuándo debutará Brayan Acosta

Las claves del triunfo

Fue una semana difícil, complicada, pero los muchachos lograron recuperarse, costó, pero tuvieron un premio justo. Uno trata de manejar los hilos, pero ellos son al final los que trabajan. Hoy jugamos con tres delanteros, con la posibilidad de juntarse en el medio, interpretaron bien lo que queríamos, el mérito es de ellos.

Clásico ante Marathón

Yo he estado en clásicos donde he venido ganando en partidos anteriores y tal vez no me va bien en el clásico o al revés. Los clásicos son totalmente diferentes y no corresponde a comportamientos de partidos atrás. En los clásicos el jugador se motiva más, hay más atención de la prensa, de la afición. A la gente le digo que vamos partido a partido, confiemos, tuvimos un clásico ante Motagua y los muchachos respondieron bastante bien, no hay por qué dudar de que sea diferente. Ellos llevan una ventaja, llevan más tiempo juntos trabajando con el mismo entrenador, vamos a analizar al Marathón y ver de qué manera podemos contrarrestar.

Brayan Acosta, ¿cuándo jugará?

Es una noticia muy agradable, es un gran tipo y sé que es un gran jugador, nos va a aportar muchísimo, vamos a esperar ahora que viene porque no sabemos lo del pase, que son cuestiones administrativas, pero ojalá podamos contar con él para el fin de semana que viene.