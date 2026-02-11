Espinel se calienta con periodista de México y da la cara tras la eliminación de Olimpia: "Perdimos la clasificación en Honduras"

Tras la eliminación de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/olimpia-quedo-eliminado-con-muy-poco-las-fotos-champions-de-concacaf-OP29263397" target="_blank"> <b>Olimpia</a> ante el América en la Concacaf Champions Cup,</b> el técnico <b>Eduardo Espinel</b> dio la cara en conferencia de prensa y no ocultó su molestia ante algunas preguntas de la prensa mexicana, especialmente cuando se le insistió con las mismas preguntas.El entrenador uruguayo respondió con firmeza que la principal razón fue la falta de efectividad y claridad con el balón, señalando que su equipo no logró encadenar pases ni sostener la posesión para generar peligro. Además, explicó que la clasificación prácticamente se había escapado en el partido de ida en <b>Honduras</b> y también mencionó factores como la diferencia de presupuesto, la preparación limitada y el desgaste físico, aunque recalcó que sus jugadores no tienen nada que reprocharse por el esfuerzo realizado ante un rival de jerarquía.