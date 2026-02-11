Espinel se calienta con periodista de México y da la cara tras la eliminación de Olimpia: "Perdimos la clasificación en Honduras"

Tras la eliminación de Olimpia ante el América en la Concacaf Champions Cup, el técnico Eduardo Espinel dio la cara en conferencia de prensa y no ocultó su molestia ante algunas preguntas de la prensa mexicana, especialmente cuando se le insistió con las mismas preguntas. El entrenador uruguayo respondió con firmeza que la principal razón fue la falta de efectividad y claridad con el balón, señalando que su equipo no logró encadenar pases ni sostener la posesión para generar peligro. Además, explicó que la clasificación prácticamente se había escapado en el partido de ida en Honduras y también mencionó factores como la diferencia de presupuesto, la preparación limitada y el desgaste físico, aunque recalcó que sus jugadores no tienen nada que reprocharse por el esfuerzo realizado ante un rival de jerarquía.

LA CONFERENCIA

¿Qué sensaciones ha dejado para el conjunto de Olimpia este cero por cero? Entendiendo quizá las diferencias de presupuesto, no diría de grandeza porque ustedes me parece que son los más grandes de Honduras y el América así lo es de México. Entonces, ¿cuál es la experiencia total después de esta eliminatoria? Agradecido primero con Dios por el partido que hoy nos tocó jugar. Sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, rescatar el trabajo del equipo, cómo se brindó por entero en una cancha que es muy difícil, un estadio difícil contra un rival de mucha jerarquía, pero también con la tristeza de no haber podido conseguir el objetivo que era seguir en la Concachampions. La verdad que estamos en ese sentido muy tristes, hay que levantar la cabeza, por supuesto, ya mañana pensar en lo que viene, pero esa sensación, por un lado, de que dejaron todo los muchachos dentro del campo, no tienen nada que reprocharse, no alcanzó y bueno, no nos vamos con las manos vacías.

Quisiera preguntarle un poco si al final del partido siente que Olimpia pudo arriesgar un poco más. ¿Siente que pudieron haber ido un poco más hacia el final, arriesgar para ir por los dos goles que necesitaba? No, a ver, creo que en todo el partido nos faltó una parte del libreto. Creo que nos faltó lo que hicimos en el primer tiempo allá en Honduras, nos faltó soltarnos con el balón. Nosotros hicimos una parte de la estrategia que era estar, cuando el rival tenía la pelota, en líneas juntas, tratar de que no filtraran fácilmente. Sabíamos que podía tener la tenencia América, pero que eso no nos generara situaciones de gol en contra. Pero cuando la recuperamos, ahí nos faltó el otro libreto. Si nosotros hubiéramos tenido un poco más de tenencia yo creo que le podríamos haber hecho mucho más daño a América y bueno, creo que no fue arriesgar en los últimos minutos, no arriesgamos en todo el partido prácticamente, pero por una situación de que no encontramos esa efectividad en los pases, muchos pases sin forzarnos que perdimos. Creo que desde el punto de vista ofensivo, desde la salida de la recuperación, no tuvimos la suficiente certeza en los pases y yo creo que ahí era un poco lo que hoy nos faltó. Pero acá no tengo duda que lo que nosotros perdimos en la clasificación allá en Honduras, no la perdimos hoy, porque allá hicimos un partido como para ganarlo o empatarlo al menos; o sea, esto fue consecuencia del partido de ida. En ese contexto de que se pierde el juego en Honduras, ¿pero no siente usted que a este Olimpia le faltó terminarse de reforzar para este tipo de títulos? Digo, porque quedan eliminados ante un gran rival como es América, pero esa parte, el refuerzo final que no pudo llegar para poder enfrentar este tipo de partidos Si tuviéramos el presupuesto que tiene América, seguro que sí. Hoy, durante todo el juego, ¿por qué Olimpia no vino a proponer más el juego para mostrarse más en esta serie, más allá de que respeta al equipo americanista por la calidad de jugadores que tiene? ¿Por qué no arriesgó un poquito más hoy para poderse llevar un resultado favorable o llegaron más precavidos a que América no los goleara? Lo acabo de decir, me están haciendo las mismas preguntas. No arriesgamos más porque no tuvimos gol. O sea, tienen que escuchar lo que contesto. No es que nos quisimos arriesgar; si no tenemos efectividad y no damos tres pases seguidos o cuatro pases seguidos, es imposible tener ese control para ir hacia adelante. Es algo natural. Allá lo tuvimos, acá no. Pero más allá de eso, creo que también, si bien tuvo la pelota América, fue superior y generó alguna situación, si marcamos la tenencia que tuvo con la generación que tuvo de jugadas de gol, tampoco fue tan apabullante América, con las diferencias que tiene un equipo de otro.

Profe, con lo que mostró Olimpia en la llave en general, ¿considera que a veces se le da mucho peso a las diferencias económicas? Usted lo decía el otro día. ¿Cree que con esto se les da pulso a los demás equipos, no solo de Honduras, sino de Centroamérica, que puedan ir a competir y saber que se le puede pelear este tipo de competencias a los equipos de México y de Estados Unidos? Yo creo que hay que apostar para poder competir. Yo creo que acá, más allá de lo futbolístico y las diferencias de presupuesto, hay un tema de mentalidad. Hablando del fútbol hondureño, ya lo hemos hablado con el grupo. Yo creo que es proponérselo, mentalizarse a que se puede, que en definitiva dentro del campo son once contra once, más allá de la calidad que tienen algunos equipos en jugadores. Pero hoy se vio demostrado, creo que en los dos partidos se vio demostrado, que se puede pelear, que se puede pelear con menos presupuesto todavía, pero pasa por un tema mucho más mental que futbolístico, que a veces las carencias que podemos tener en economía se pueden suplir con una mentalidad fuerte. Y creo que ahí es donde tendría que trabajar, en este caso, el fútbol hondureño. ¿Cuánto tiempo cree que pase para que un equipo hondureño o centroamericano pueda meterse a una final, a una semifinal y dar una gran sorpresa, y por qué no pensar por el título? ¿Cuánto tiempo cree que pueda pasar? El tiempo no lo sé. Lo que sí es que falta trabajo, falta organizarse un poco mejor el fútbol hondureño, la liga interna, para potenciar los equipos. Nosotros hicimos una temporada para jugar este campeonato en siete días. No hicimos nada para prepararnos para un campeonato de esta índole, jugando el campeonato interno y jugar un campeonato de esta índole. No debe haber un equipo en el mundo que en siete días pueda preparar un semestre, ninguno. Nosotros terminamos el 7 de enero el campeonato y el 16 de enero estábamos trabajando y ya el 20 estábamos compitiendo, el 23, por el campeonato interno. Entonces, no es excusa, pero es una realidad fisiológica que hasta, creo que demasiado, hoy los jugadores corrieron dentro del campo sin preparación adecuada por una competencia de semejante magnitud.