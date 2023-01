¿Está Olimpia para ganar la Champions de Concacaf? Edrick Menjívar se pronuncia: “Es un título que ya días no se logra”

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo avanza esta pretemporada de cara al inicio del torneo Clausura 2023?

Bien, recientemente venimos de ganar la Liga el 17 de diciembre, tuvimos unos días de descanso, ahorita estamos reacondicionándonos otra vez porque sabemos que el torneo inicia el 22 de enero. La confianza y la presión siempre están aquí, sabemos que empezamos de cero un nuevo torneo y tenemos la misma ilusión que es quedar campeón.

¿Qué significa el torneo internacional para el Olimpia?

Mucha motivación, siempre es importante ganar el torneo nacional para afrontar el internacional. Además tenemos el sueño de poder lograrlo, hemos quedado a un paso y estamos convencidos que este puede ser el año de nosotros.

¿Cómo se maneja la presión después de haber ganado el doblete en el último semestre de 2022?

Uno siempre que se pone esta camiseta siente presión para entrenar, ganar campeonatos. Creo que después de lograr los objetivos hay más presión ya que lo difícil es mantenerse. Todo el olimpismo tiene la ilusión de ganar la Concachampions y estoy seguro que vamos a trabajar a base de eso. Es una ilusión que tenemos todos.

¿Es la Concachampions el objetivo número uno de Olimpia para 2023?

Son dos objetivos. Aquí en Olimpia no se puede escoger el campeonato que querés. Obviamente la Concachampions es un título que ya días no se logra, es un proyecto ambicioso que tiene el presidente que también quiere ganar el campeonato. Nosotros lo queremos y sabemos que tenemos exigirnos, prepararnos al máximo para poder lograrlo porque nos enfrentamos a los mejores.

¿Hay presión extra de cara a lo que se viene en el 2023?

Cuando uno es campeón tiende a relajarse un poco, pero con esta camiseta no te podés relajar, no se puede dar ese lujo. Aquí la exigencia es al máximo y es lo que le inculcan a uno desde que llega al equipo.

¿Cree que este actual plantel aspira a llegar más largo en el torneo internacional?

Creo que sí. Parece que han venido tres muchachos nuevos quienes tendrán que acoplarse a la idea del profesor Pedro Troglio. Creo que nos hemos reforzado en zonas donde nos hacía falta gente. Solo había quedado Josman Figueroa y José Mario Pinto. Vino Jack, volante que nos dé esa pauta. Por más que digan que Olimpia contrata a los jugadores que quiere, si te fijas en la final creo que hubo ocho o nueve futbolistas que salieron de las reservas y creció en el equipo, entonces es un punto importante.

¿Cómo hace Edrick Menjívar para no relajarse?

Primero compito conmigo mismo. El plus es importante ya que puedo ayudar aún más al equipo, pero la meta es esa, no relajarse, olvidarse de lo que ya pasó. Hoy iniciamos de cero. Tengo esa mentalidad desde que inicia cada torneo, el cual siempre quiero demostrar. Y como me dijo una vez Noel Valladares, que lo más difícil no es llegar a la parte de arriba, sino mantenerse.