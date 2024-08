Esteban Giraldo, portero de los Lobos de UPNFM relata su duro testimonio de vida: “Por suerte logré sobrevivir”

“A los 12 años me detectaron una bacteria en mi sangre llamada Staphylococcus aureus que me hizo una infección en la cadera izquierda. Por suerte logré sobrevivir a eso, fue una situación difícil y por algo Dios nos sacó de ahí”.

El proceso no fue nada fácil para el joven portero que en ese momento se formaba y soñaba con ser uno de los mejores porteros de su país.

“Estuve seis meses de terapia, luego otros seis meses más para reincorporarme y volver a entrenar y sin saber si iba seguir funcionando bien con la pierna, ya que la pierna estaba totalmente inmóvil”.

Y recuerda: “En ese momento yo estaba en el colegio y en la inferiores de Atlético Nacional. Tuve una parada larga en ese momento”.

Durante ese proceso difícil, la vida le cambió a Giraldo, donde sus padres fueron clave para que su estado de ánimo no se viniera abajo.

“Después de esa situación de vida o muerte encuentras cierto sentido de vida y te hace muy fuerte para anteponerse ante cualquier situación”.

El panorama se volvió super complejo y tener que pasar por el quirófano en cuatro oportunidades a tan temprana edad en su carrera.

“El tema de la sangre no fue lo lo complicado, fue el asunto del antibiótico, me aplicaron dosis de adulto, fue muy fuerte, donde teniendo solo 12 años y tuve cuatro cirugías de cadera en donde se me rasparon las articulaciones para que no lograra llegar al hueso y no se convirtiera en una osteomielitis”.

Después de cuatro intervenciones, la advertencia para sus padres fue muy dura y al límite de poder tener un alto en su vida y su carrera deportiva.

“Ya en la cuarta cirugía se les dijo a mis padres que se espera que no se siga propagando más la infección y que la bacteria muera porque una intervención quirúrgica más era difícil y no la iba a aguantar más”.

La ayuda de Dios y la fortaleza de su familia fueron vitales para no desmayar. “Estuve inmóvil, pero siempre tuve la mentalidad positiva que iba a volver a las canchas y gracias a Dios lo logré”.

Con un rostro ilusionado y agradecido por el milagro en su vida, Esteban recuerda con mucho orgullo a su familia.

”Lo que más me ayudó a no estar decaído ni depresivo fueron mis padres, ellos estuvieron positivos y muy alegres”.

HOMBRE VISIONARIO FUERA DE LAS CANCHAS

Muy consciente que la carrera futbolística es muy corta, el meta colombiano nos comenta que su preparación va más allá de lo deportivo y destaca en lo académico.

“Una persona que le gusta emprender, le gusta estudiar. En estos momentos estoy estudiando ingeniería industrial, así que hay que prepararnos para cuando la carrera del fútbol termine”.

Giraldo asegura que después de colgar los guantes, el meta espera destacar en su otra faceta fuera de las canchas.

“Para nadie es un secreto que la carrera del futbolista termina rápido y hay que tener un plan b y un camino que hay que seguir en la vida”.

ADMIRADOR DE REINALDO RUEDA

A pesar de su nacionalidad colombiana, Esteban Giraldo nos comentó que no conoce personalmente a Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, pero sí su destacada carrera como profesional.