Fabricio Brener le apuesta a los títulos en su llegada al Motagua: “No me presiono, me dan más ganas todavía”

En sus primeras palabras dejó en claro que “vengo con humildad, que soy un trabajador. Voy a trabajar para dar lo mejor de mí” y que no le pesará usar el dorsal “10” en Motagua.

“Estoy contento, me han hablado mucho bien de Honduras; mi último paso fue por Grecia, así que vengo con mucha ilusión a Motagua”

“La promesa de goles lo vemos después, soy un extremo, me gusta asistir, pero por supuesto vienen bien los goles. Si la “10” está libre, ojalá, a cualquiera le gusta.

La sequía internacional de Motagua al perder las últimas tres finales en Liga de Concacaf es una de las apuestas de Berner para “ayudar a crecer al equipo”, según él “no me presiono, pero me pongo contento y me dan más ganas todavía”.

