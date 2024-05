Emiten comunicado: FIFA bloquea al Real España por deuda pendiente con exjugador extranjero

No obstante, ese tema no representa ningún problema para la institución aurinegra ya que tiene controlado el tema y en su momento harán efectivo el pago al exjugador sudamericano, quien esperó por la transferencia y al no ser ejecutada, decidió demandar.

DIEZ conoció que el Real España, presidido por Elías Burbara y que recientemente fichó al técnico Jeaustin Campos, le debe la última cuota del pago acordado entre ambas partes cuando se rescindió el contrato que los ligaba por seis meses más.

La máquina se metería a un problema similar al del Vida, que al final no pudo fichar jugadores por demandas de pago de jugadores, si sobrepasa la fecha límite del pago a Ramiro Rocca y de caer en esa situación, no podría inscribir futbolistas por los próximos tres periodos de transferencias.