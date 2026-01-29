¡Polémica! Filtran controversial cláusula en el contrato de Rodrigo de Olivera que pone en alerta al Motagua

La espera estaría por llegar a su fin para el atacante oriundo de Montevideo. Diario DIEZ conoció que, según la información recabada, el tribunal considera fuera de lugar la postura que ha sostenido el equipo pampero en relación con la exigencia económica planteada.El principal punto de fricción es la solicitud de 60,000 dólares por parte de Samuel García, presidente del Olancho FC, como condición para otorgar el finiquito al club capitalino. Desde Potros se argumenta que De Olivera no podía jugar con otro equipo de la Liga Nacional, interpretación que choca directamente con lo estipulado en el contrato firmado entre ambas partes.