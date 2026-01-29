¡Polémica! Filtran controversial cláusula en el contrato de Rodrigo de Olivera que pone en alerta al Motagua

La situación de Rodrigo de Olivera sigue generando controversia en el fútbol hondureño luego de que se filtrara públicamente el contrato que firmó con el Olancho FC, específicamente la cláusula 9.4, hoy en el centro del conflicto legal. El documento ha tomado fuerza como prueba clave en el proceso que se ventila ante el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), donde el delantero uruguayo busca quedar plenamente habilitado para jugar con Motagua.

Mientras los abogados del futbolista, de Motagua y de los Potros han expuesto sus argumentos ante el TNAF para salir con un fallo favorable, el mayor rompe redes del torneo Apertura 2025-26, con 19 goles, se ha mantenido entrenando a tope con las Águilas. De Olivera no ha bajado la intensidad y se prepara para estar listo cuando se le permita hacer su estreno oficial en la Liga Nacional.