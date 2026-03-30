Pablo Lavallén lanza mensaje a Real España previo al clásico del jueves Santo: "Será con dientes apretados"

El entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, se mete con el monstruo a la cancha del Real España, en pleno jueves Santo. Será un partido como lo ha venido siendo, bravo y el argentino anuncia que darán el todo.

Para los aurinegros será pelear por el boleto directo a las semifinales y no caerse en el cierre de las vueltas, para el verde, entrar mejor posesionado en las triangulares y Lavallén manda un claro mensaje.

Se refirió al amistoso en Estados Unidos, donde empataron 1-1 y no llegó la cantidad de aficionados que se esperaba por el tema migratorio, pero los pocos que llegaron disfrutaron de dos emocionantes clásicos.

LA ENTREVISTA CON LAVALLÉN

¿Cuál es la sensación haber jugado amistoso un clásico previo a un clásico en Liga Nacional?

Lo entendimos, creo que los dos sabíamos que era partido amistoso, más para no quedarnos parado que para otra cosa y creo que lo tomamos de buena manera los dos equipos.