Pablo Lavallén lanza mensaje a Real España previo al clásico del jueves Santo: "Será con dientes apretados"

<b>Profe, viendo las tablas, si ustedes logran ganar este clásico, pueden aspirar todavía mucho más. </b><br />Nosotros tenemos que aspirar a llegar entre los entre los seis primeros para llegar a las triangulares. Si lo hacemos más arriba, buenísimo, pero ese es el objetivo final. <b>¿Por qué a Real España le cuesta tanto ganarle usted viendo todo el historial de clásicos que tiene ante Real España?</b><br />Ah, bueno, son partidos y a veces este hay rachas, las rachas están para para romperse.<b>¿Este jueves se puede romper esa racha?</b><br />Parar la racha Sí, sin duda. Sí se puede, cada partido que empieza es una nueva oportunidad para para poder aspirar a una victoria.<b>¿El grupo, profe, bien? ¿El grupo jugadores? </b><br />Sí, sí, muy bien. Lógicamente viajamos con menos futbolistas, pues no todos no todos tenían la posibilidad de tener la visa, pero bueno, aquí se quedó una buena parte del plantel y ya hoy en la tarde nos reintegramos para para poder movernos, todos juntos<b>Mensaje al aficionado.</b><br />Siempre a agradecer el apoyo donde sea, en todo el territorio hondureño, también ahora en Estados Unidos, así que muy contentos.