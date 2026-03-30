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Pablo Lavallén lanza mensaje a Real España previo al clásico del jueves Santo: "Será con dientes apretados"

Marathón visita al Real España este jueves Santo en el estadio Francisco Morazán. Pablo Lavallén confiesa que lo vivido en Estados Unidos fue una antesala

  • Pablo Lavallén lanza mensaje a Real España previo al clásico del jueves Santo: Será con dientes apretados

    Pablo Lavallén buscará frenar al Real España en el Morazán en uno de los duelos más atractivos de la jornada 15 del torneo Clausura.

2026-03-30

El entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, se mete con el monstruo a la cancha del Real España, en pleno jueves Santo. Será un partido como lo ha venido siendo, bravo y el argentino anuncia que darán el todo.

Para los aurinegros será pelear por el boleto directo a las semifinales y no caerse en el cierre de las vueltas, para el verde, entrar mejor posesionado en las triangulares y Lavallén manda un claro mensaje.

Se refirió al amistoso en Estados Unidos, donde empataron 1-1 y no llegó la cantidad de aficionados que se esperaba por el tema migratorio, pero los pocos que llegaron disfrutaron de dos emocionantes clásicos.

LA ENTREVISTA CON LAVALLÉN

¿Cuál es la sensación haber jugado amistoso un clásico previo a un clásico en Liga Nacional?
Lo entendimos, creo que los dos sabíamos que era partido amistoso, más para no quedarnos parado que para otra cosa y creo que lo tomamos de buena manera los dos equipos.

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¿Después un fin de semana relajado porque fue un amistoso ahora es bien el clásico de verdad donde importan los tres puntos tanto para maratón para Real España?
Sí, sí, ya nos conocemos, sabemos los dos equipos como como juega nuestro rival y bueno, sin duda va a ser eh con dientes apretados como esto clásico, seguramente un partido trabado, duro, difícil y como siempre digo, los clásicos que se equivoca menos tiene más chance.

Pablo Lavallén cuando llegaba desde Estados Unidos tras disputar el amistoso ante Real España en New Orleans. Fotos DIEZ

Pablo Lavallén cuando llegaba desde Estados Unidos tras disputar el amistoso ante Real España en New Orleans. Fotos DIEZ

Profe, viendo las tablas, si ustedes logran ganar este clásico, pueden aspirar todavía mucho más.
Nosotros tenemos que aspirar a llegar entre los entre los seis primeros para llegar a las triangulares. Si lo hacemos más arriba, buenísimo, pero ese es el objetivo final.

¿Por qué a Real España le cuesta tanto ganarle usted viendo todo el historial de clásicos que tiene ante Real España?
Ah, bueno, son partidos y a veces este hay rachas, las rachas están para para romperse.

¿Este jueves se puede romper esa racha?
Parar la racha Sí, sin duda. Sí se puede, cada partido que empieza es una nueva oportunidad para para poder aspirar a una victoria.

¿El grupo, profe, bien? ¿El grupo jugadores?
Sí, sí, muy bien. Lógicamente viajamos con menos futbolistas, pues no todos no todos tenían la posibilidad de tener la visa, pero bueno, aquí se quedó una buena parte del plantel y ya hoy en la tarde nos reintegramos para para poder movernos, todos juntos

Mensaje al aficionado.
Siempre a agradecer el apoyo donde sea, en todo el territorio hondureño, también ahora en Estados Unidos, así que muy contentos.

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