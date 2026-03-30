La advertencia de Eduardo Espinel tras la llegada del VAR a Honduras: “El FVS reducirá errores, pero no la polémica”

limpia mantiene su objetivo de escalar posiciones y pelear de cerca por el liderato con Motagua y Real España. Tras el amistoso disputado ante los azules en Estados Unidos, donde empataron 2-2 en un encuentro intenso, el cuadro merengue regresó al país con la mente puesta en los compromisos de la Liga Nacional.

El técnico Eduardo Espinel se mostró agradecido por el apoyo de los seguidores de Olimpia en suelo estadounidense y destacó el ambiente festivo que rodeó el evento. Además, restó importancia a la pelea que se registró entre jugadores de ambos equipos.

El entrenador uruguayo también expresó su expectativa por la implementación del FVS a partir de la próxima jornada del torneo Clausura 2026. No obstante, consideró que, pese a la incorporación de esta herramienta, la polémica seguirá siendo parte del fútbol.

Entrevista con Eduardo Espinel:

¿Qué le dejó al equipo el amistoso que hicieron en Estados Unidos?

Siempre es una alegría compartir con hondureños que están lejos del país y que desean ver al equipo. Venimos un poco cansados, pero fue histórico que los cuatro equipos estuviéramos en la misma cancha y en la misma ciudad para competir. La gente vivió una fiesta, no solo en el campo, sino desde nuestra llegada al hotel, donde muchos aficionados se mostraron emocionados. Es lindo ver feliz a la gente.

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¿El clásico no es amistoso, a pesar de que se jugó en Estados Unidos?

No, pero es parte del fútbol. No está bien, por supuesto, pero ha pasado desde hace años. Hubo inteligencia de ambos cuerpos técnicos: dialogamos y pusimos paños fríos para que el segundo tiempo fuera más tranquilo.

¿Ya todo quedó atrás?

Sí, sin lugar a dudas.