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La advertencia de Eduardo Espinel tras la llegada del VAR a Honduras: “El FVS reducirá errores, pero no la polémica”

El entrenador del Olimpia también se refirió a las peleas en el clásico en Estados Unidos y le bajó el tono: "ha pasado desde hace años"

2026-03-30

limpia mantiene su objetivo de escalar posiciones y pelear de cerca por el liderato con Motagua y Real España. Tras el amistoso disputado ante los azules en Estados Unidos, donde empataron 2-2 en un encuentro intenso, el cuadro merengue regresó al país con la mente puesta en los compromisos de la Liga Nacional.

El técnico Eduardo Espinel se mostró agradecido por el apoyo de los seguidores de Olimpia en suelo estadounidense y destacó el ambiente festivo que rodeó el evento. Además, restó importancia a la pelea que se registró entre jugadores de ambos equipos.

El entrenador uruguayo también expresó su expectativa por la implementación del FVS a partir de la próxima jornada del torneo Clausura 2026. No obstante, consideró que, pese a la incorporación de esta herramienta, la polémica seguirá siendo parte del fútbol.

Entrevista con Eduardo Espinel:

¿Qué le dejó al equipo el amistoso que hicieron en Estados Unidos?
Siempre es una alegría compartir con hondureños que están lejos del país y que desean ver al equipo. Venimos un poco cansados, pero fue histórico que los cuatro equipos estuviéramos en la misma cancha y en la misma ciudad para competir. La gente vivió una fiesta, no solo en el campo, sino desde nuestra llegada al hotel, donde muchos aficionados se mostraron emocionados. Es lindo ver feliz a la gente.

¿El clásico no es amistoso, a pesar de que se jugó en Estados Unidos?
No, pero es parte del fútbol. No está bien, por supuesto, pero ha pasado desde hace años. Hubo inteligencia de ambos cuerpos técnicos: dialogamos y pusimos paños fríos para que el segundo tiempo fuera más tranquilo.

¿Ya todo quedó atrás?
Sí, sin lugar a dudas.

Los jugadores del Olimpia y Motagua vivieron el clásico con mucha polémica y se fueron a los golpes, demostrando la rivalidad.

Los jugadores del Olimpia y Motagua vivieron el clásico con mucha polémica y se fueron a los golpes, demostrando la rivalidad.

¿Compartieron vuelo con Marathón?
Sí, con Marathón y con Real España. Tenemos muy buena relación. Aunque exista rivalidad, esto es fútbol y debe quedarse en el campo.

¿Se dieron espacios para conversar durante el viaje?
Por supuesto. Compartimos en los aeropuertos, hubo saludos cordiales y respeto mutuo. Somos profesionales y la competencia debe verse solo en los 90 minutos. Después es enriquecedor conversar de fútbol con gente muy capaz de otros equipos.

¿Se puede hablar de amistad?
Compartimos tanto con cuerpos técnicos como con jugadores. Nos conocemos más a fondo y eso también aporta: el fútbol también es convivencia.

Sobre el debut del FVS en la Liga Nacional, ¿qué expectativas tiene?
Como todo lo nuevo, hay que dejar que fluya y luego sacar conclusiones. Esperamos que ayude a los equipos y que minimice el margen de error. Habrá que evaluarlo durante su implementación.

¿Siempre habrá polémica?
Mi experiencia con otros sistemas como el VAR indica que la polémica siempre estará. En el fútbol siempre habrá interpretaciones, pero seguramente disminuirá el grado de error, que es lo más importante.


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