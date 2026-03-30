Agustín Mulet sobre la pelea con Ricky Zapata en New Orleans: “Tendríamos que ser un ejemplo para los más chicos"

<b>¿Qué nos puedes contar sobre el incidente con Ricky Zapata?</b><br /><br />Son cosas que no tendrían que pasar en el fútbol, tendríamos que ser un ejemplo para los más chicos, pero bueno, son cosas que quedaron ahí.<b>¿Cómo jugador de Olimpia te costó acoplarte?</b><br /><br />Los primeros meses fueron difíciles porque yo llegué sin ritmo, pero ya hace rato que me siento bien en el club. Hay que seguir así.<b>¿Cómo se vive la intensidad de un clásico seguido?</b><br /><br />En el torneo tenemos que hacer las cosas bien. Primero hay otros partidos que tenemos que sacar adelante y después, cuando llegue el clásico, tendremos que poner lo mejor nuestro.<b>¿No hay rencor con jugadores de Motagua por lo sucedido?</b><br /><br />Nada, no pasa nada, queda ahí.<b>¿Es cosa del fútbol, cosa de un clásico?</b><br /><br />Sí, se vive y se juega así.<b>Olimpia demanda presión a la hora de ganar títulos y partidos, ¿cómo lo manejan?</b><br /><br />Sí, siempre. Nosotros fuimos el último campeón y el otro día ya nos estaban pidiendo la próxima copa.<b>Se viene el FVS a la Liga Nacional, ¿cómo lo van a aprovechar como jugadores?</b><br /><br />No, bueno, es una herramienta que va a servir mucho para nuestro fútbol, así que hay que aprovecharlo al máximo.<b>Retomando el incidente, ¿qué fue lo que pasó exactamente?</b><br /><br />No, nada, como le dije, son cosas que no tendrían que pasar porque somos un ejemplo para los más chicos, pero bueno, con las pulsaciones a mil pasó y nada, ya está.<b>¿Se calentaron en ese momento?</b><br /><br />Sí, bueno, como le dije, ya pasó y hay que dar vuelta a la página.<b>¿Qué fue lo que provocó que se calentaran? ¿Hubo algo que se dijeron?</b><br /><br />No, nada, todo el primer tiempo fue así, ustedes lo habrán visto, que fue mucha patada, mucho roce. El árbitro dejó jugar mucho y era esperable que pase algo así, que no tendría que pasar.