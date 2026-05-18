Marathón clasifica a la final tras eliminar a un Real España sin puntería

El Morazán vivió una noche de alta tensión cuando se enfrentaban Marathón y Real España en un duelo con tintes de semifinales ya que de ese choque salía el finalista del torneo de la Liga Nacional de Honduras. La afición puso el colorido, los clubes el futbol... El monstruo consiguió un empate 1-1 ante la máquina en la última jornada de las triangulares del Clausura 2026 y con ello selló su boleto a la final. El elenco esmeraldase presentó con oficio, controló los tiempos del partido y celebró un resultado que le permitirá disputar el título de la Liga Nacional frente a Motagua. Desde el arranque el duelo estuvo dramático. A los 3 minutos parecía ponerse en ventaja Real España cuando Daniel Aparicio empujó el balón al fondo, pero la línea marcó posición adelantada y el tanto fue anulado, desatando los primeros gritos ahogados en las tribunas.

Los visitantes no bajaron el pistón y a los 10 minutos David Sayago tuvo dos intentos que inquietaron el arco verdolaga, mientras que a los 12' Darixon Vuelto soltó un trallazo que obligó a Jonathan Rougier a volar y mandar al córner. Fue un primer tramo donde Real España buscó imponer su ritmo y dejar clara su intención de pelear. Marathón, paciente, esperó su momento y lo encontró a los 26 minutos. Un zapatazo cruzado desde los linderos del área de Brian Farioli que superó la estirada de Buba López desató el éxtasis en la hinchada verdolaga. La máquina necesitaba dos goles para acceder a la final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El cierre del primer tiempo mostró a ambos equipos midiendo consecuencias. Un centro peligroso de Real España encontró a Eddie Hernández, que intentó de cabeza, pero Rougier respondió bien y mantuvo la ventaja mínima al vestuario.

En la reanudación el partido subió todavía más en intensidad. A los 49 minutos Jack Baptiste ganó en el área con una tijereta que Rougier, otra vez providencial, desvió con el puño por encima del travesaño. La Maquina no bajó los brazos y siguió buscando el empate con insistencia. La presión dio frutos más tarde. A los 51 Roberto Osorto sacó un zapatazo desde fuera que pasó rozando el poste, presagio de que el gol podía llegar en cualquier momento. El verde tuvo su ocasión clara al 67: Rubilio Castillo quedó mano a mano contra Buba López tras una gran habilitación de Carlos Pérez, pero falló la definición y desperdició una oportunidad de oro para liquidar la contienda. Cuando el reloj marcaba 71 minutos, la dinámica cambió: Jhow Benavídez ejecutó un tiro libre preciso al corazón del área y David Sayago, con oportunismo, cabeceó para poner el 1-1 y encender los minutos finales. El empate reavivó el nervio en ambos banquillos y dejó un tramo final de vértigo. Los últimos veinte minutos fueron un vaivén de emociones. Marathón respondió con contraataques peligrosos, incluido uno al 85 entre Carlos Pérez y Nico Messiniti que terminó en un remate colocado que Buba López atajó; un minuto después Javier Arriaga casi la envía al propio arco, pero el balón se estrelló en el travesaño y se salvaban los de Lavallén.

Al final, el 1-1 no se movió y Marathón celebró su clasificación a la gran final contra Motagua, mientras Real España quedó con la frustración de haber ido siempre para adelante sin poder cerrar la remontada, ya que fallaron en puntería. Jeaustin Campos llegó a cuatro torneos y no ha podido darle el título a la máquina que se le viene esquivando desde 2018.

FICHA TÉCNICA